“Grands Reportages” : « Les secrets de la Corse », dimanche 19 septembre sur TF1

La Corse est connue pour ses paysages spectaculaires, ses plages paradisiaques, ses montagnes pentues, accidentées, difficiles. La Corse se découvre aussi par l’intérieur, ses villages posés sur des montagnes, retirés. De cette géographie, à la fois montagneuse et maritime découlent des traditions multiséculaires. Une équipe de “Grands Reportages” est partie à la rencontre de celles et ceux qui font vivre les traditions de cette Corse secrète et sauvage.

Que serait la Corse sans son légendaire maquis ? Certains ont décidé d’exploiter ses richesses aromatiques, comme Laurent et Hélène, producteurs d’huiles essentielles à base d’immortelle et de myrte. « Le maquis corse ici, il fait partie de la vie de tout le monde en fait, toutes les mémés avant elle venaient chercher des herbes dans le maquis, c'est très représentatif... ». Cette année, ils se sont lancés le défi de réaliser un baume à lèvres 100 % bio… aux vertus révolutionnaires.

La Corse, c’est aussi le bijou de la Méditerranée, une île bordée d’eaux cristallines et de lagons bleu turquoise. Maurice Miro est pêcheur, et traque les trésors de la Méditerranée… mais il se lance cette année un nouveau défi : cuisiner son poisson pour un mariage de 150 personnes : « J’espère que je vais pas le rater parce que j’ai pas le droit à l'erreur… sinon la mariée ne va pas être contente ! ».

Autre savoir-faire multiséculaire de l’île de beauté, et moins connu : la coutellerie. Franck Thomas et son fils Pierre-Yves sont des artisans très engagés, qui conçoivent de A à Z des couteaux d’exception avec des bois locaux, mais aussi parfois, avec des essences qui proviennent du bout du monde… « Le couteau c’est lié à la culture corse, on est berger, paysan, on a besoin d’avoir un objet tranchant dans la poche. C’était un outil, c’est le premier outil ! ». Ils vont déployer tout leur savoir-faire pour une commande d’exception.

Eric Barre, lui, est éleveur de cochons et élabore sa propre charcuterie. Il nous montre ses secrets de fabrication du figatellu, une spécialité corse. Mais Eric est également chanteur de polyphonies corses, une tradition ancestrale en Corse. Avec son groupe, il se prépare au premier concert de la saison… : « On est un peu… fébrile… on a envie de bien faire ».

En Corse, le fromage a également une place centrale ; frais ou affiné, il est célèbre dans le monde entier. Joseph Sabiani transhume chaque année avec ses 300 brebis. Cette année, Alice Stella, future bergère, transhume avec lui. Elle n’a plus qu’un été pour profiter du savoir-faire de Joseph… avant de se lancer avec son compagnon : « Si j’avais été seule… je n’aurais peut-être pas osé me lancer dans un tel projet, c’est pas rien ».

Enfin, Jean-Paul Quilici, un autre amoureux des montagnes, en a fait son métier. Il est le premier guide de haute montagne de Corse, et va nous faire découvrir le patrimoine naturel exceptionnel de l’île de beauté. « La montagne m’a tout apporté, devenir une personne qui peut marcher, qui est libre de ses mouvements. Ça m’a donné la force... de pouvoir aller devant et grimper ». Pour lui, chaque sommet est une victoire…

Plongée dans les secrets des traditions corses avec ceux qui en parlent le mieux…