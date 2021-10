“20h30, le samedi” revisite le mythe Elvis ce 16 octobre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” revisite le mythe Elvis, l’inventeur du rock’n’roll…

Le jour où > Elvis donne un concert secret à Paris

Il est encore aujourd’hui l’artiste solo qui aura vendu le plus de disques au monde, soit un milliard d’albums. Il s'est produit plus de 1 150 fois en Amérique du Nord mais n'a jamais donné de vrai concert en Europe. Pourtant, un soir de janvier 1960, alors qu’il fait son service militaire en Allemagne et qu’il est en permission à Paris, Elvis Presley va jouer toute la nuit au Casino de Paris, devant une poignée de spectateurs, dont Line Renaud. C’est l’histoire de ce concert improvisé et unique…

Actu > "Elvis et moi"

Livres et documents continuent d’alimenter en 2021 la légende du King. Début septembre, la tenue portée par le chanteur lors du concert de Madison Square en 1972 a été vendue aux enchères un million de dollars ! Comment expliquer ce statut d’icône aujourd’hui encore ?

Bonus > Johnny, un "Elvis français"

Johnny Hallyday était fasciné par le chanteur américain à qui beaucoup l'ont comparé au début de sa carrière...