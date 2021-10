“20h30, le samedi” : « La révolte des femmes » samedi 23 octobre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Cette semaine, “20h30 le samedi” fait souffler un vent de liberté féminine et de révolte...

Le jour où > Les femmes transgressent l’ordre établi avec… le French cancan !

Fermé pendant dix-huit mois à cause de la pandémie de coronavirus Covid-19, le cabaret parisien Le Moulin Rouge a rouvert ses portes et les dîners spectacles ont repris avec le French cancan, cette danse emblématique de la France dans le monde entier. A son apparition au XIXe siècle, elle bravait tous les interdits : une transgression voulue par les femmes pour les femmes. 20h30 le samedi raconte les dessous du French cancan...

Actu > La révolte des femmes dans la nouvelle série "Germinal"

La révolte des femmes résonne aujourd’hui avec la dénonciation des violences qu’elles subissent… Et la fiction dans tout ça ? C’est le défi original de la nouvelle de Germinal, une série coproduite par France Télévisions et diffusée à partir du mercredi 27 octobre 2021 sur France 2. Pour relire le roman d’Emile Zola, avec des personnages de femmes fortes et à l’aune du combat #metoo...

Bonus > Le petit mineur du cinéma

20h30 le samedi raconte l’histoire du petit mineur du cinéma.