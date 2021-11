“Reportages découverte” : « Ils font vivre des légendes », dimanche 7 novembre sur TF1

Il y a des noms qui ont marqué des générations entières. Qu’il s’agisse d’un lieu, d’un objet ou encore d’un véhicule, certains sont devenus des légendes. Pour éviter que le temps ne les fasse tomber dans l’oubli, des hommes et des femmes veillent à ce qu’ils conservent leur gloire d’Antan ou à leur redonner vie. Une équipe de “Reportages découverte” les a rencontrés. Leur but : que le mythe ne s’éteigne jamais.

Philippe et Grégoire sont ébénistes. Ce père et son fils sont chargés par la SNCF de s’occuper d’un projet historique : redonner vie à l’Orient Express. « Dans l’histoire mythique de l’Orient Express qui a été un peu abandonnée dans les années 70, nous allons devenir l’un des maillons qui aura permis au mythe de perdurer ». Après avoir restauré les 6 premières voitures du mythe roulant, père et fils s’attaquent à la dernière : « au total, ce sont plus de 120 décors de bois et d’étain qu’il va falloir réaliser en un temps record si nous voulons que le train puisse repartir au complet ». Pour Grégoire, le défi est immense. C’est la première fois que son père lui confie la réalisation des marqueteries monumentales du train.

Près de Paris, c’est aussi tout un pan d’un mythe français qui s’apprête à vivre une seconde vie. La société de Dominique loue depuis des dizaines d’années les meubles et accessoires qui ont fait le succès des plus grands films français. Malheureusement, face aux mutations de ce milieu, elle doit liquider sa société et vendre plus de 30 000 objets. C’est Alexandre, commissaire-priseur, qui est en charge de cette vente hors normes : « ce qu’il faut avant tout, c’est retracer les apparitions de ces objets dans leur film, c’est ce qui peut permettre de multiplier le prix de vente par 5 ou 10 ». Un travail qui s’annonce colossale pour Dominique, mais aussi chargé en émotions : « ce qui est extraordinaire, c’est que tous ces objets ont façonné notre imaginaire collectif ». La vente s’étalera sur 4 jours, et même si les débuts son difficiles, la cuisine en formica jaune du film Léon ou encore le fauteuil du film Chocolat, vont réveiller les acheteurs.

Dans le Lot, quand Christophe et Stéphanie prennent la route, c’est aussi un voyage dans le temps. Ces deux garagistes sont des fous de « Combi », le fameux bus de Scoubidou. Pour tenter de redonner vie à cette légende roulante, ils partent chaque année à la recherche d’épaves à restaurer aux USA : « aux Etats-Unis, ils n’ont pas de château, de monument et ici en Californie, c’est tout pour la voiture, alors on retrouve des bus en bon état de conservation ». Malgré le tour des festivals, collectionneurs et casses… pas évident de trouver la perle rare : « Celui-ci a l’air parfait mais on voit qu’il a été refait, repeint, et du coup il n’est pas dans son jus ». Mais les Français vont faire des rencontres qui risquent de ne pas les laisser de marbre.

Enfin à Paris, au Museum national d’histoire naturelle, le paléontologue Ronan et Hélène qui travaille avec lui s’apprêtent à accueillir le mythe du règne animal : le Tyrannosaure : « Beaucoup de musées ont des répliques de ce squelette. Au final, rares sont les Français qui ont pu en voir un en vrai ». C’est donc une véritable star âgée de 67 millions d’années et estimée à plus de 6 millions d’euros, qu’ils s’apprêtent à exposer. Mais les difficultés de déchargement de ce fossile inestimable et le montage des 250 os vont leur donner du fil à retorde : « contrairement à ce que l’on pense ce n’est pas au moment où ils sont exposés qu’il y a de la casse, mais plutôt au moment du transport et du déchargement ».