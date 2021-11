“13h15, le samedi” : « Le camembert de Pierre », ce 20 novembre sur France 2

A découvrir ce 20 novembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « Le camembert de Pierre » signé Meriem Lay, Frédéric Capron et Oktay Sengul.

Pierre Coulon est un artisan fromager passionné par tous les fromages mais avec un appétit particulier pour le camembert au lait cru, le plus présent sur nos tables. Comme le béret ou la baguette, il est un symbole.

Depuis quelques années, le camembert fait débat autour de deux savoir-faire : lait cru ou lait pasteurisé. Pierre Coulon a tranché pour le lait cru et mène depuis 1 an un combat pour les fromages artisanaux, à Camembert, au cœur du pays d’Auge en Normandie, le village qui a donné son nom à la star des fromages français.

