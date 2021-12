Téléthon 2021 : la 35ème édition se clôture avec 73 622 019 euros de promesses de dons

La 35ème édition du “Téléthon” s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche avec un compteur à 73 622 019 euros de promesses de dons.

Un compteur aussi fort que la générosité du public, que l’énergie ressentie sur les milliers d’animations qui se sont déroulées partout en France et aussi puissant que le combat des familles et la détermination des chercheurs. Cette alliance unique est à l’origine d’une véritable révolution de la médecine qui sauve des vies et ouvre de nouvelles perspectives de traitement.

« Toutes les victoires que vous avez vues durant ce week-end, ce n’est pas un miracle, ce n’est pas de la magie. C’est le fruit de 35 ans de combat, d’une vision et d’une stratégie de notre association de malades et de parents. C’est grâce à la ténacité des familles, à la générosité des donateurs et grâce à l’excellence de nos chercheurs que nous avons obtenu ces succès. Avec ce compteur qui dépasse les 73 millions, notre combat peut continuer. » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.

L’AFM-Téléthon remercie chaleureusement Soprano pour son énergie et sa générosité. Un parrain exceptionnel proche des familles.

L’AFM-Téléthon remercie également France Télévisions, ses équipes et tous les animateurs du groupe pour leur engagement continu tout au long de ces deux jours.

De son côté, le groupe France Télévisions, partenaire historique de l’AFM-Téléthon, est heureux et fier d’avoir accompagné les équipes de l’AFM-Téléthon, les bénévoles et les familles pour cette 35ème édition du Téléthon.

Depuis le Studio du Lendit à Saint-Denis et surtout depuis toute la France avec le retour des animations au cœur des territoires, France Télévisions a largement contribué aux retrouvailles du Téléthon avec les Français en mobilisant ses équipes (tous les animateurs et journalistes, l’ensemble des salariés et ses filiales France tv studio et France tv Publicité). Ces deux journées exceptionnelles avec 30 heures d’antenne, une couverture inédite sur la plateforme France.tv et les réseaux sociaux ont permis une récolte essentielle pour la recherche médicale.

France Télévisions tient également à remercier chaleureusement Soprano, le parrain de ce Téléthon 2021, pour sa générosité, son implication et son enthousiasme de Paris à Marseille !

Source : AFM-Téléthon



La mobilisation en faveur du Téléthon continue jusqu'au 10 décembre pour faire avancer la recherche au 36.37 ou en ligne sur https://don.telethon.fr/