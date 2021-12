“Grands Reportages” : « Courchevel, des vies au sommet », dimanche 19 décembre sur TF1

C’est une station de ski parmi les plus célèbres du monde : Courchevel. Elle est devenue depuis sa création en 1946, un incontournable pour les amateurs de luxe, et de ski. De 2 500 habitants l’été, la fréquentation est multipliée par 10 pendant l’hiver. Ce petit village de Savoie est l'endroit de France qui compte le plus grand nombre de palaces et de restaurants étoilés au mètre carré. Pourtant des français comme les autres y travaillent ou y séjournent pour skier. Ils sont pisteurs, gendarmes, employés d’hôtels ou simples vacanciers. Pendant plusieurs semaines, une équipe de “Grands Reportages” a suivi de jour, comme de nuit, ces amoureux… de Courchevel.

Il y a Fanny, l’une des 45 pisteurs/secouristes que compte la station. Son rôle : veiller sur la sécurité du domaine skiable. Et en pleine saison, ses journées sont chargées, la jeune femme peut intervenir jusqu’à 15 fois par jour. Sa passion pour la montagne lui a été transmise par son arrière-grand-père, lui aussi pisteur. « J’ai une chance incroyable, mon bureau est magnifique. Chaque jour, il change, mais il est toujours aussi beau. J’ai toujours voulu être pisteur et je ne regrette pas un instant ». Mais parfois, son métier l’oblige à prendre de grands risques.

Alain est concierge dans l’un des 18 hôtels 5 étoiles que compte la station. Tous les jours, pendant l’hiver, il doit répondre aux demandes des clients, des plus simples… aux plus originales. « On ne peut pas dire non à un client. Ils viennent chercher dans ce genre d’établissement un service irréprochable ». Et cette saison, l’hôtel accueille un client important, qui va avoir pour l’équipe, une commande exceptionnelle.

L’hiver, une brigade de gendarmerie est spécialement dépêchée pour veiller sur les touristes. Nous marcherons sur les traces de Flore, la seule femme de l’équipe. Elle doit s’adapter pendant 5 mois à la clientèle. Car le reste de l’année, Flore officie dans la Loire, bien loin de Courchevel. Et la population y est très différente. « Ici, on se sent petit, car les gens ici dépensent en une nuit, l’équivalent de notre salaire en un mois. C’est parfois difficile de faire respecter l’uniforme et qu’on ne nous prenne pas de haut ».

Quand Roland et sa famille, débarquent à Courchevel, on les remarque ! Depuis 50 ans, ils viennent dans la station, chaque fois, toujours plus nombreux. Pas moins de 17 personnes cette année ! « Le domaine skiable est incomparable à Courchevel. C’est magnifique ! J’ai appris à skier ici, mes enfants et petits-enfants aussi, nous sommes très attachés à la station. C’est comme une vieille histoire d’amour ». Venus directement de Moselle, ils descendent tous les hivers dans le seul centre de vacances que compte la station.