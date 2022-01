“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse le 30 janvier sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 30 janvier dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Édouard Bear, réalisateur du film Adieu Paris, en salles depuis le 26 janvier 2022, avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens, Gérard Depardieu, Bernard Le Coq, Bernard Murat, Isabelle Nanty, Benoît Poelvoorde…

Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les "rois de Paris"… Des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus...

Rencontre avec la chanteuse Amel Bent de retour avec son septième album studio, Vivante, qui s’est classé directement à la première place des ventes en France la semaine de sa sortie…

Le Live de "20h30 le dimanche" : Amel Bent interprète en direct un titre de son dernier album.