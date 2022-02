Florent Pagny se confie dans le JT de 20H de TF1 (vidéo)

Jeudi 10 février, le chanteur Florent Pagny était l'invité exceptionnel du JT de 20H de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

Accueilli sur le plateau du Journal, l'artiste a répondu en direct aux questions de Gilles Bouleau. Il a choisi le Journal de 20H pour s'exprimer sur le combat qu'il vient d'engager contre la maladie, après avoir annoncé le 25 janvier dernier sur ses réseaux sociaux qu'il était atteint d'un cancer et qu'il devait annuler sa tournée.

Face à Gilles Bouleau ce jeudi soir, le chanteur de 60 ans a donné des nouvelles rassurantes sur cette tumeur détectée très tôt. "Je suis au stade 1 et je n’ai qu’une seule tumeur et je n'ai pas de métastases. Je n'ai rien dans d'autres organes", a-t-il expliqué. Il a profité également de l'occasion de remercier ses fans qui lui ont envoyé plusieurs messages d'amour et de soutien.

C'était aussi l'occasion pour lui d'évoquer le lancement de la nouvelle saison de “The Voice”, ce samedi 12 février à 21:10 sur TF1, où les téléspectateurs pourront le retrouver comme coach.

Découvrez l'intégralité de cette interview dans la vidéo ci-dessous.