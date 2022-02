“Grands Reportages” : « Des agriculteurs en danger » à revoir dimanche 27 février sur TF1 (vidéo)

Chaque année, plus de 1300 agriculteurs se retrouvent face à des juges pour des redressements ou des liquidations judiciaires… Ces audiences sont interdites au public. Pour la première fois, un Tribunal de grande instance, celui d’Angers, a ouvert ses portes à une équipe de “Grands Reportages”.

Ces agriculteurs arrivent épuisés devant la justice. Pourtant, ils mettent tout en œuvre pour sauver leur ferme à laquelle ils sont viscéralement attachés. Pendant plus d’un an, “Grands Reportages” les a suivis dans leurs combats.

Pour Karine et Maxime, c’est la fin de leur vie d’agriculteurs. « Le jour où on reçoit le courrier du tribunal notifiant la liquidation judiciaire, on comprend que tout va s’arrêter. Il faut l’accepter. Nous, on a un peu de mal ». Avec leurs deux enfants, ils doivent affronter toutes les étapes de cette procédure. Ils vont tout perdre : leurs animaux, leur ferme et leur maison.



Jean-Christophe, lui, élève des porcs et des bovins. Placé en redressement judiciaire depuis 2005, il a dû prendre un deuxième emploi de paysagiste pour payer sa dette. « C’est dans ma morale. Je tiens à régler tous mes créanciers pour garder la tête haute ». Mais depuis deux ans, il n’arrive plus à honorer ses derniers remboursements. Le tribunal lui donne un délai de deux mois supplémentaires pour régler, sans quoi la justice pourrait mettre en vente sa ferme.



Delphine et Sylvain sont jeunes et déjà endettés de 430 000 euros. « Quand on se lève le matin, on sait qu’on va perdre de l’argent ». Ils doivent subvenir aux besoins de leur petit garçon de 5 ans et de leur deuxième enfant qui va bientôt naître. Ils espèrent s’en sortir en présentant au tribunal un projet de ferme biologique afin que les magistrats acceptent d’échelonner le remboursement de leur dette. Ils attendent aussi, depuis un an, la prime promise par l’Etat à tous les agriculteurs qui se convertissent au bio…

Christelle et Stéphane viennent d’être placés en redressement judiciaire. Ils ont subi de plein fouet les crises du lait de 2009 et 2015 et ont cumulé 500 000 euros de dettes. « A Noël, on n’avait plus un euro sur notre compte. On n’a même pas pu offrir un cadeau à nos trois enfants ». Mais ils continuent de lutter. Ils étudient la faisabilité d’un projet : la vente directe de lait cru en bouteille.

Gel des dettes, échelonnement des paiements… les magistrats du Tribunal de grande instance d’Angers font tout ce qui est de leur ressort pour aider les agriculteurs à sauver leurs fermes et aussi pour assurer le remboursement des créanciers, sans quoi certains pourraient eux aussi subir des difficultés financières. Ils appliquent une forme de justice sociale tout en décidant parfois, quand il n’y a plus d’espoir, de liquider des exploitations agricoles.