“Reportages découverte” « Examens : gérer son stress », dimanche 6 mars sur TF1

Il y a des jours dans une vie qu’il ne faut absolument pas rater. Des moments clés qui peuvent changer votre destin. Une audition, un test, un concours. Ce sont ces moments-là qu’une équipe de “Reportages découverte” a suivi.

Certains rêvent d’intégrer l’escadron motocycliste de la garde républicaine, le Cadre noir de Saumur, ou encore la maîtrise de Radio France. Mais avant cela, ils vont devoir faire leurs preuves, séduire et convaincre un jury pour espérer intégrer ces institutions prestigieuses.

Caroline est cavalière de haut niveau. A 27 ans, elle désire devenir écuyer de la plus prestigieuse institution équestre de France, le Cadre Noir de Saumur. Elle va passer les tests de recrutement et s’opposer à 5 autres candidats. Difficulté supplémentaire, elle va monter des chevaux qu’elle ne connait pas. « C’est presque comme quand on fait du speed dating. Faut que ça le fasse, dans le cadre d’un recrutement, il faut que ça le fasse… »

Alix a 14 ans et vit à Rennes. Elle chante dans des chorales depuis l’âge de 8 ans et souhaiterait en faire son métier. Pour son entrée en seconde, elle rêve de suivre l’enseignement de la plus grande maîtrise de chant, celle de Radio France à Paris. Pour être admise, elle va devoir passer l’audition avec succès. Seul bémol, ses lacunes en solfège qui pourraient lui fermer les portes. « En solfège, je galère un peu. C’est pour ça que je dis que peut-être ça déterminera mon résultat et... je trouve ça un peu dommage… »

Alexia, elle, est gendarme au sein du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine. Passionnée de motos depuis l’adolescence, elle rêve d’intégrer l’escadron motocycliste, ce corps d’élite qui escorte entre autres le président de la République. Elle est l’unique femme cette année à passer les tests de sélection et va devoir gérer son stress là où elle a échoué il y a deux ans. « C’est aussi donner un message aux autres en disant osez quoi… allez au bout de vos rêves et ne pensez pas que tout est fermé pour les filles non plus »

Lors des auditions, le stress n’est pas réservé qu’aux candidats. Côté Jury, savoir détecter les talents peut-être également une source d’angoisse. Sarah est la cheffe d’orchestre du Théâtre National de l’Opéra Comique de Paris. Depuis 2016, elle recrute des enfants et adolescents pour former la maitrise populaire de l’Opéra. Pour cela, elle pratique la détection dans des écoles de la capitale. Lors d’auditions, elle doit repérer les talents et leur proposer un enseignement artistique dès leur entrée en 6ème. Sa peur : passer à côté des artistes de demain.

Malgré le talent, l’expérience et les années de travail… l’avenir de la maitrise populaire de Sarah et le destin de toutes ses candidates peuvent basculer à la moindre erreur.