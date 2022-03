“Grands Reportages” : « La fièvre du jeu », épisode 2, dimanche 20 mars sur TF1

Casinos, courses hippiques, lotos de campagne ou tickets à gratter…de plus en plus de Français sont adeptes des jeux. Chaque semaine ce sont des dizaines de millions d’euros qui sont misés. Pour révéler les coulisses de ces différents milieux et décortiquer le fonctionnement de cette gigantesque industrie, une équipe de “Grands Reportages” s’est immergée dans cet étrange univers en suivant des hommes et des femmes qui ont fait du jeu un pilier de leur vie. Cette série de quatre épisodes nous plonge aux sources du plaisir, du suspense et des frissons. Cette collection nous révèle aussi la psychologie des joueurs, parieurs ou encore des addicts.

Pour ce deuxième épisode de la série, nous pénétrons l’univers des lotos de campagnes, à Pontivy, en Bretagne. Pour sauver le club de foot de la GSI Pontivy, Roger, le vice-président du club des supporters a eu l’idée de créer le plus grand loto de France : plus de 2600 joueurs, 71 lots à gagner, dont un camping-car d’une valeur de 50 000 euros. Les joueurs viennent de toute la France pour participer à ce mégaloto. A quatre jours de l’événement, Roger doit tout organiser avec à l’aide de bénévoles. « C’est quelque chose d’énorme pour nous, c’est important pour le club, donc bien sûr que je suis très motivé. Mais en plus, de voir l’émotion des gens qui gagnent… c’est vraiment incroyable. Leur bonheur est communicatif. ». Mais organiser un tel évènement pour 2600 personnes…réserve toujours son lot d’imprévus.

A Las Vegas, Pierre le joueur de poker professionnel, et Rosalie, qui fait ses premiers pas dans la cour des grands, sont partis à la conquête des championnats du monde de poker. Des milliers de joueurs du monde entier vont s’affronter lors d’une soixantaine de tournois, mais surtout lors du plus prestigieux d’entre eux : le Main Event, qui promet 8 millions de dollars à son vainqueur… Et Pierre ne veut pas laisser passer sa chance : « Le Main Event, c’est comme la coupe du monde de foot pour les footballeurs, j’attends ce moment depuis 2 ans, 2 ans que je m’entraine pour cette compétition. J’ai travaillé dur, pour ces tournois très chers à 10 000 dollars l’entrée. Et cette année, c’est la bonne »… pense Pierre. Mais c’était sans compter sur des concurrents particulièrement bien préparés.

Nous continuerons notre immersion dans l’univers des courses hippiques, à l’hippodrome de Clairefontaine près de Deauville. Pour cette dernière réunion de l’été, un gros programme se prépare : 9 courses de galop. Nous retrouverons la directrice de l’hippodrome, par monts et par vaux. Du côté des joueurs, nous irons à la rencontre de Steve Burggraf, un entrepreneur à succès dans la restauration, qui porte une double casquette. Il est parieur, et nous dévoilera ses stratégies de paris, entre stratégie et réflexion « Pour étudier le programme, d’abord on regarde la distance sur laquelle c’est couru. Les origines, très importantes pour moi, le père, la mère, Et puis leurs derniers résultats, ça joue un petit peu dans notre manière de parier. C’est un jeu de réflexion aussi ».

Mais Steve est aussi un propriétaire de chevaux. Dans la prestigieuse écurie de Chantilly, il possède une vingtaine de chevaux de course. C’est Francis-Henri Graffard qui les entraine, pour gagner les courses les plus prestigieuses. « J’ai eu la chance d’être 3ème au prix de Diane avec une pouliche qui s’appelle Homérique, que j’avais payée 75 00 euros. Ses performances m’ont permis d’obtenir une somme très importante, puisque j’ai vendu cette pouliche 2 millions de dollars à un milliardaire américain. » Nous le suivrons pour l’une des courses qui ont lieu le week end du grand prix de l’Arc de Triomphe avec son cheval Haliphon.