Présidentielle : “Un week-end pour convaincre” sur LCI avec tous les candidats samedi 2 & dimanche 3 avril

À une semaine du premier tour de la Présidentielle, LCI propose samedi 2 & dimanche 3 avril “Un week-end pour convaincre” avec l'ensemble des candidats à l'élection.

Depuis le mois de septembre, la chaîne info du Groupe TF1 donne le tempo de la présidentielle avec des primes et des débats événements, largement leader auprès des téléspectateurs.. A une semaine du 1er tour, LCI muscle son dispositif pour couvrir les derniers grands moments de campagne des 12 candidates et candidats. Meetings en direct, interviews en duplex et débats inédits... Rendez-vous ce samedi dès 07:00 sur le canal 26.

48 heures d'antenne pour couvrir les derniers moments de campagne des 12 candidates et candidats au premier tour de la présidentielle 2022, c'est la promesse d'Un Week-end pour Convaincre sur LCI.

Tout au long du week-end, les équipes de la chaîne info du Groupe TF1 seront mobilisées à Paris et en région pour suivre l'ensemble des candidates et candidats dans leurs déplacements auprès des Français et dans leurs meetings de campagne à Paris ou en région.

Au programme de ce week-end entre autres : la retransmission et la couverture de nombreux meetings de campagne notamment Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, une émission inédite dimanche de 12:00 à 14:00 en présence d'Eric Zemmour, Jordan Bardella (au nom de Marine Le Pen) et Yannick Jadot, l'interview de Jean Lassalle dans la Matinale de LCI et au micro de Darius Rochebin samedi, les interviews de Nicolas Dupont-Aignant samedi matin et de Nathalie Arthaud dimanche matin, une intervention de Philippe Poutou samedi...

Un Week-end d'utilité publique

Moins de meetings, moins de porte-à-porte et de tractages, moins d'interactions avec le public, face à ce contexte pandémique, cette campagne présidentielle ne ressemble à aucune autre.

Un Week-end pour Convaincre donnera la parole à toutes les forces politiques pour permettre aux téléspectateurs et aux citoyens de se faire leur opinion dans la dernière ligne droite.

Après avoir organisé les deux débats à la primaire des écologistes, le premier débat à la primaire LR, le premier prime sur les droits des femmes, LCI se positionne plus que jamais comme la chaîne de la politique.