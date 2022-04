Présidentielle 2022 : Découvrez le plateau du débat de l'entre-deux-tours (vidéo)

Mercredi 20 avril 2022 à partir de 21:00, TF1 et France 2 diffuseront en direct le rendez-vous événement de la présidentielle 2022 "LE DÉBAT" de l'entre-deux-tours. Découvrez le plateau qui va accueillir les deux candidats.

A J-4 du second tour de la présidentielle, les deux candidats finalistes Marine Le Pen et Emmanuel Macron répondront en direct aux questions de Léa Salamé (France 2) et Gilles Bouleau (TF1).

Pour l'occasion, un plateau doté de toutes les dernières innovations techniques a été monté en 48 heures dans les studios de La Plaine Saint-Denis.

Contrairement à leur précédent duel, Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'occuperont pas la même place. Le président sortant se trouvera à gauche et la députée du Rassemblement national à droite, séparés de 2 mètres 50.

Marine Le Pen sera la première à prendre la parole lors de la question d'introduction, avant qu'Emmanuel Macron ne lui réponde. L'ordre sera inversé lors de la carte blanche de conclusion : le candidat de La République en marche d'abord, celle du RN pour finir. (Source TF1 INFOS).

Visite guidée du plateau en vidéo avec Garance Pardigon et Gilles Bouleau.