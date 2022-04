Présidentielle : le débat Emmanuel Macron / Marine Le Pen suivi par 14,1 millions de téléspectateurs sur TF1 & France 2

Mercredi 20 avril 2022 à partir de 21:00, TF1 et France 2 ont diffusé en direct de La Plaine Saint-Denis le débat de l'entre-deux-tours de la Présidentielle 2022.

Ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en direct de 21:00 à 23:50, présenté par Gilles Bouleau (TF1) et Léa Salamé (France 2) a rassemblé au global 14,1 millions de téléspectateurs avec 61,4% de part d'audience sur l'ensemble de public (individus âgés de 4 ans et plus).

Cet ultime débat de la présidentielle, à quatre jours du scrutin, a rassemblé au global 14,1 millions de téléspectateurs, dont 7,4 millions sur TF1 (32.4% de PdA 4+) et 6,6 millions sur France 2 (29% de PdA 4+).

Ce débat de l’entre-deux-tours a été réalisé par Didier Froehly, et simultanément retransmis sur les chaînes info LCI canal 26 et franceinfo canal 27.