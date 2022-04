Présidentielle : le dispositif de TF1 & les invités du second tour dimanche 24 avril à partir de 18:30

Ce dimanche 24 avril, TF1 vous proposera de vivre en direct dès 18:30 le second tour de l'élection présidentielle avec Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau.

Pour cette soirée événement, un grand plateau dédié au cœur de TF1 et de nombreux directs partout en France.

Dans un tout nouveau décor spécialement conçu pour nos soirées électorales, les téléspectateurs retrouveront à partir de 18:30 Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, et à leurs côtés Adrien Gindre, chef du service politique et Frédéric Dabi, directeur général Opinion du Groupe Ifop associé à Fiducial. Ceux-ci révèleront une première estimation de la participation des Français à ce second tour de l’élection. A 20 Heures, TF1 dévoilera une première estimation des résultats et le nom du vainqueur de ce scrutin.

Dès 20h00, premières réactions et commentaires en plateau et en direct

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, porte-parole et soutiens des candidats, pour débattre et analyser le résultat. A suivre en direct tout au long de la soirée, les toutes premières réactions des candidats, ainsi que celles d’électeurs.

Une soirée très axée sur l’extérieur, avec de nombreux directs pour vivre au plus près tous les moments forts de ce second tour de scrutin. Les envoyés spéciaux de TF1 interviendront en duplex des QG des deux candidats, rencontreront leurs soutiens et rendront compte de l’ambiance et de l’émotion aux quatre coins de la France. Au cœur de l’événement et pour une grande mobilité, plusieurs reporters sillonneront à moto la capitale. Des équipes seront également en région, en direct de plusieurs villes-clé à forts enjeux électoraux.

A partir de 20 Heures, trois débats exclusifs avec les toutes premières réactions des invités en plateau :

Gabriel Attal (porte-parole d'Emmanuel Macron), Jordan Bardella (porte-parole de Marine Le Pen), Marion Maréchal (porte-parole d'Eric Zemmour), Rachida Dati (porte-parole de Valérie Pécresse), Delphine Batho (porte-parole de Yannick Jadot) et Clémentine Autain (porte-parole de Jean-Luc Mélenchon).

Puis, à 21 Heures, le décryptage de cette soirée se poursuivra. Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront de nouveaux invités, les "grandes voix" parmi lesquels : Daniel Cohn-Bendit, Robert Ménard, Luc Ferry et Sandrine Rousseau.

Enfin, à 21:45, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau animeront un troisième débat avec Christophe Castaner (porte-parole d'Emmanuel Macron), Sébastien Chenu (porte-parole de Marine Le Pen), Guillaume Peltier (porte-parole d'Eric Zemmour), Nadine Morano (porte-parole de Valérie Pécresse) et Adrien Quatennens (porte-parole de Jean-Luc Mélenchon).

Un dispositif exceptionnel qui mobilisera plus de 30 équipes sur le terrain

Partout en France, les envoyés spéciaux de TF1 feront vivre l’ambiance et les coulisses de ce second tour de scrutin, en direct de plusieurs villes-clé, à forts enjeux électoraux. Ils interviendront aussi en direct des QG des candidats et des lieux de rassemblement de leurs sympathisants. Avec les toutes premières déclarations des candidats, mais aussi les réactions des électeurs.

Pas moins d’une trentaine d’équipes sont déployées aux quatre coins de la France. En région, elles iront à la rencontre de la France qui vote, de celle qui s’abstient, des attentes des Français, pour témoigner de l’ambiance de cette journée si particulière. Les journalistes de TF1 seront au coeur de lieux stratégiques de la capitale. Ce dispositif s'appuiera aussi sur des reporters à moto, que l'on retrouvera en fil rouge tout au long de la soirée.

Sur le plateau, la journaliste Garance Pardigon décryptera les grandes tendances et les réactions sur les réseaux sociaux. Elle partagera avec les téléspectateurs les temps forts de ce qui se dit sur Instagram, TikTok et Twitter, notamment avec le hashtag #JourDeVote lancé à cette occasion.

Un décor spécialement conçu pour cet événement intégrant les toutes dernières innovations technologiques de réalités augmentée et virtuelle.

À 20 heures, la mise en place d’un dispositif artistique et visuel exceptionnel, permettant aux téléspectateurs de découvrir, de façon originale et nouvelle, l’identité du vainqueur de cette élection.

Une expérience visuelle et une intégration naturelle des dernières innovations technologiques, plus que jamais au service de l’éditorial, pour rendre l'information encore plus claire.

Toutes les équipes digitales de TF1 Info seront aussi mobilisées sur l'événement. Le site TF1 Info proposera tous les résultats en continu, au niveau national mais aussi commune par commune. Toutes les réactions des candidats dans leur intégralité, en complémentarité avec les antennes de TF1 et de LCI. Et bien sûr les moments forts de la soirée en replay et sur les comptes TF1 info sur les réseaux sociaux.