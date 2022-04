“Reportages découverte” : « Toqués de tocantes », samedi 30 avril sur TF1

C’est pour eux une passion dévorante. Ils sont étudiants, retraités, chef d’entreprise ou expert… et ils ont un point commun : leur amour de l’horlogerie. Créer, restaurer, collectionner, rien ne les arrête. Les montres, les horloges ou encore les réveils ont pris une place dans leur vie qui va bien au-delà de la raison et leur quête est permanente. Pendant plusieurs mois les équipes de “Reportages découverte” ont suivi ces « toqués de tocantes » dans leurs surprenantes aventures.

Denis Raquin consacre sa retraite à une passion envahissante. Il est devenu en quelques années une référence dans le monde fermé des collectionneurs de réveils. A 60 ans, cet ancien décorateur passe ses journées à naviguer sur les sites internet et à arpenter les brocantes à la recherche de réveils d’une marque mythique française qui a eu son heure de gloire au XXème siècle. Avec l’un de ses amis, il en possède plus de 1000. Denis rêve d’intégrer à sa collection une pièce collector de 1949. Mais sa recherche va prendre des allures de chasse aux trésors. Il est même prêt à céder une partie de sa collection pour acquérir l’objet qu’il convoite depuis tant d’années : « Je vais le faire baver ce collectionneur. Parce que si lui ne veut pas nous le vendre, nous on a des choses uniques ».

Nousseima Baraket, une autodidacte trentenaire, tente depuis cinq ans de lancer sa propre marque de montres. Sa première tentative s’est soldée par un échec. Mais Nousseima n’est pas du genre à renoncer. Pour se différencier dans ce marché très concurrentiel, elle a décidé de marier l’univers de la poésie à celui de l’horlogerie avec des citations gravées sur un bracelet en cuir et des aiguilles en formes de plumes. Elle va créer sa montre comme on construit un puzzle, pièce après pièce : « Si mon idée de bracelet poétique est une catastrophe, il va falloir réagir vite ! » Nousseima investit tout son argent et son temps dans ce projet. Elle va devoir convaincre des artisans, des investisseurs et des clients pour réussir cette fois le lancement de sa marque.

A seulement 26 ans, Elio Guerin est l’un des plus jeunes experts français en horlogerie, un chasseur de montres reconnu dans la profession. Son métier consiste à trouver des montres d’exception qui feront vibrer les collectionneurs : « C’est vrai qu’on est toujours à la recherche d’un trésor caché au fond d’une grange, au fond d’un tiroir. C’est à la fois passionnant et stressant. » Elio se déplace aux quatre coins de la France pour expertiser et sélectionner des montres susceptibles d’intégrer le catalogue de sa prochaine vente aux enchères. Il va devoir enquêter sur une montre au destin hors norme qui le conduira sur les traces d’un ancien agent secret.

A 16 ans, Tristan Ballu a décidé de faire de l’horlogerie son projet de vie. Dès le plus jeune âge, Tristan demandait à ses parents d’arrêter la voiture pour observer les horloges des églises de sa région. Aujourd’hui, il prépare le concours de meilleur apprenti horloger de France et l’adolescent est sous pression : « La difficulté de ce concours, c’est qu’on doit réaliser la pièce la plus parfaite en un minimum de temps. Cette équation est un challenge pas facile à relever.» Dans son lycée, ses professeurs sont unanimes pour dire que Tristan a des doigts en or, et un tempérament d’horloger : discret, patient, perfectionniste. Mais cela suffira-t-il pour décrocher son rêve ?