“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse le 1er mai sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 1er mai dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Jacques Weber, l’affiche du film Le Monde d’hier, réalisé par Diastème, avec pour partenaires Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir… Il est également sur les planches dans Weber, Molière, Marthouret au Théâtre de Poche-Montparnasse et dans Le Roi Lear au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Mais aussi à la télévision dans la série En Thérapie, réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano.

Rencontre avec Thierry Ardisson pour son grand retour à la télévision avec son émission "Hôtel du temps" diffusée lundi 2 mai 2022 sur France 3, dans laquelle il interviewe des personnalités disparues comme Dalida, Jean Gabin…

Le Live de “20h30, le dimanche” : Bigflo & Oli à l’occasion de la sortie de leur nouveau titre Sacré bordel dont le clip a atteint plus d’un million de vues en moins de douze heures et qui en compte aujourd’hui plus de 4,2 millions, avant la sortie de leur nouvel album le 24 juin 2022.