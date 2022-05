“Grands Reportages” : « Elisabeth II une histoire de famille » samedi 28 mai sur TF1

Du 2 au 5 juin se déroulera le jubilé de platine de la Reine Elisabeth II. 70 ans de règne célébrés lors d’un évènement exceptionnel qui sera retransmis dans le monde entier. Son parcours, son histoire fascinent partout dans le monde. Pour l’occasion, “Grands Reportaes” vous propose un documentaire exceptionnel.

Le principal narrateur en est le Prince Charles en personne. A travers des films inédits, tournés pour la plupart par des membres de la famille royale, vous découvrirez les coulisses de ce règne exceptionnel et entrerez comme jamais dans l’intimité des Windsor.

Le Prince Charles retrouve dans une malle, de vieux films de famille sur sa mère la Reine Elisabeth II. Des films parfois tournés par la Reine elle-même, d’autres par son père le roi George VI ou encore par la princesse Margaret, la sœur de la Reine Elisabeth II. A l’époque, et c’était assez rare, ils avaient très souvent une caméra à portée de main.

On y découvre la reine Elisabeth II à toutes les étapes de sa vie : tout d’abord lors de son enfance jouant dans le jardin avec son unique sœur la princesse Margaret, son adolescence, son mariage avec le prince Philip, son couronnement le 6 février 1952, sa vie de famille avec ses enfants et petits-enfants, et ses 60 ans de règne connus sous le nom de « jubilé de diamant ».

Cette collection constitue un panorama exceptionnel de la longue vie de la Reine Elisabeth II. Une façon de revenir sur une vie qui a inspiré et encouragé des millions d'individus au Royaume-Uni, dans les pays du Commonwealth et partout dans le monde.

La plupart des archives de ce film sont des images de famille et non des images officielles. On découvre ainsi la Reine et ses proches façon coulisses. Les images sont ainsi très intimistes. On découvre la Reine Elisabeth II et sa famille sous une autre approche, beaucoup plus chaleureuse.

Avec ses enfants William et Harry ainsi que d’autres membres de la famille, le Prince Charles revoit ces images dans une salle de projection. Tous ensemble, ils les commentent, se rappellent, réagissent.

La Reine Elisabeth II se prête elle aussi au jeu.