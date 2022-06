“13h15, le samedi” : « La mémoire de mon père » ce 11 juin sur France 2

À découvrir ce 11 juin dans “13h15, le samedi” sur France 2 « La mémoire de mon père », un document signé Vincent Nguyen, Jean-Charles Guichard et Mathieu Parmentier.

A l’heure où la question de la fin de vie et de la dépendance des personnes âgées défraie la chronique, voici l’histoire de Patricia Herrscher. Elle a décidé de quitter Paris, son métier d’architecte d’intérieur, son logement… pour s’occuper, dans un petit village du Perche, de son père atteint de la maladie d’Alzheimer.

Elle l’a fait sortir de la maison de retraite et ils vivent désormais sous le même toit. Après avoir bataillé pour ramener son esprit dans le monde de la logique, elle a finalement pris le parti d’entrer dans le sien, celui de la fantaisie, de la poésie… Un voyage au pays de l’amour entre une fille et son papa.

Rien ne préparait Patricia à devenir "aidante", un travail à plein temps pour lequel il n’existe pas vraiment de formation. Et elle a appris à découvrir comment l’aider au mieux. Dans ce document du magazine “13h15, le samedi”, elle dévoile son quotidien.

Cette maladie concerne 3 millions de Français, malades et proches, et Patricia a compris qu’il est inutile et douloureux de lutter contre. L’accepter et vivre avec, jouer avec même, permet paradoxalement d’en retarder les effets. Elle partage son expérience car elle veut "aider les aidants", souvent démunis dans une telle situation.

Ce document a reçu le Grand Prix du Festival international du grand reportage d’actualité et du documentaire de société 2022 (FIGRA) - Sélection officielle des moins de 40 minutes -