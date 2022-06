“Grands Reportages” : « Le monde des chasseurs d'épices » samedi 18 juin sur TF1

Ce sont des trésors de la nature sans lesquels la vie serait un peu plus fade ! Quelques grammes seulement d’épices et de condiments suffisent à nous faire voyager… Pour les faire parvenir en France, des ambassadeurs du goût consacrent leur vie à dénicher les parfums les plus rares, les saveurs les plus audacieuses.

Pendant plusieurs mois une équipe de “Grands Reportages” a suivi ces chasseurs un peu particuliers qui n’hésitent pas à partir au bout du monde pour quelques grammes de poivre ou quelques tonnes de vanille.



Erwann de Kerros est un chasseur d’épices. Dans sa boutique, il en vend plus d’une centaine et toutes différentes. Pour les trouver, il parcourt les coins les plus reculés de la planète. “Grands Reportages” l’a suivi au Cameroun, là où se cache, le poivre de Penja, une baie d’exception qu’il veut promouvoir de manière surprenante… « Je veux convaincre les chefs étoilés d’intégrer dans leurs desserts ce poivre au caractère sauvage, au piquant prononcé et aux notes boisées » S’il réussit son coup, cela boostera à coup sûr ses ventes ! Mais trouver la petite baie va s’avérer plus compliqué que prévu.



Stéphane Leveque est un des plus grands acheteurs de vanille de Madagascar : « C’est la meilleure vanille du monde, seulement la production n’est pas énorme. Il n’y en a pas pour tout le monde, alors je prends des risques. » Chaque année, Stéphane Leveque achète plusieurs tonnes de gousses sans même avoir pu en tester la qualité ! Un coup de poker à plusieurs millions d’euros !



Pas besoin de faire le tour du monde pour avoir des produits d’exception, la France aussi possède de magnifiques trésors, comme l’huile d’olive. Christine Cheylan, cinquième génération de producteurs provençaux, dirige une prestigieuse exploitation. Chaque année, elle remet sa réputation en jeu au salon de l’agriculture lors du concours général agricole. Elle espère encore une fois décrocher l’or : « Au moment de la récolte j’ai toujours une petite appréhension qui grandit encore un peu plus lorsqu’il faut assembler les différents nectars qui donneront mon huile de concours. Heureusement, je peux compter sur ma fille et ma mère ». La famille va se retrouver face aux meilleurs producteurs d’huile d’olive de l’hexagone.

Des huiles qui se vendent cher, alors forcément cela attire les escrocs de la contrefaçon. Selon les inspecteurs qui luttent contre ces arnaques, en France, une huile sur deux serait non conforme. De quoi donner du fil à retordre à Justine Gaido, inspectrice de la répression des fraudes : « L’arnaque la plus courante est de faire passer une huile banale pour de l’extra vierge ! » La jeune femme arpente les marchés et les moulins du Vaucluse à la recherche des escrocs de l’or vert.