“20h30, le samedi” dévoile « Le goût de la liberté » ce 18 juin sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Cette semaine, “20h30 le samedi” parle de la liberté, celle de Françoise Sagan dans la France corsetée des années 1950, ou celle de… la minijupe !

Le jour où > Françoise Sagan a pris goût à la liberté

En mars 1954, une jeune femme bien élevée de 18 ans défraie la chronique avec son livre Bonjour tristesse. Elle s’appelle Françoise Sagan. Scandale dans la France bourgeoise et corsetée de René Coty avec ce livre qui expose au grand jour les désirs cachés d’une jeune adolescente. Françoise Sagan essaiera de faire de sa vie une fête, où les excès et la vitesse ne sont jamais loin. Mais d’où lui vient ce goût de la liberté chevillé au corps et ce refus des conventions ? “20h30 le samedi” raconte comment la toute jeune écrivaine a pris goût à la liberté…

Actu > La révolution de la minijupe

Conquérir sa liberté, au nez et à la barbe des conventions, c’est une définition qui pourrait aller comme un gant à la minijupe, un vêtement beaucoup moins anodin qu’il n’y paraît. Lorsque la londonienne Mary Quant invente ce morceau de tissu qui permet aux femmes de courir pour attraper le bus, il n’est pas seulement question d’un aspect pratique. Le vêtement revêt un caractère politique, une façon pour les femmes, dans les années 1960, de revendiquer le droit à disposer de leur corps.

Et aujourd’hui ? Le combat a-t-il changé et de quelle manière ? Retour sur la révolution de la minijupe, reflet d’une société qui change.

Bonus > "C’est quoi la liberté ?"

De Simone de Beauvoir à Jacques Brel, ce sont les artistes et les écrivains qui en parlent le mieux...