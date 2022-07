Défilé du 14 juillet : édition spéciale sur TF1 & LCI à partir de 7:00, le dispositif complet

Jeudi 14 juillet, Anne-Claire Coudray et Gille Bouleau vous donnent rendez-vous en direct sur TF1 & LCI dès 07:00 pour suivre le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées.

Le 14 juillet 2022 sera comme chaque année un jour particulier, celui de la fête nationale, avec en point d'orgue le défilé militaire sur l’avenue des Champs-Elysées. Le public sera au rendez-vous pour célébrer et rendre hommage à tous les militaires engagés au service de la France.

Rendez-vous sur TF1 pour une émission spéciale en direct dès 7 heures du matin jusqu’au JT de 13h pour vivre les préparatifs de cette cérémonie hors norme et l'effervescence de cette matinée exceptionnelle, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la rédaction, déployées à Paris et en région, mais aussi avec nos envoyés spéciaux en Ukraine. En effet, cette année, plusieurs pays situés à l'est de l'Europe seront mis à l'honneur pendant le défilé.

TF1 va proposer pas moins de six heures de direct, marquées par des séquences inédites pour vivre un grand défilé militaire sur les Champs-Elysées. Plus de 6300 hommes et femmes vont y participer, mais aussi 200 cavaliers, 62 avions, 26 hélicoptères et 180 engins motorisés.

Avec Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, vous serez en immersion dans les coulisses de la cérémonie, grâce à nos équipes positionnées dans tous les lieux stratégiques, comme l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Elysées, les Invalides, le Palais de l'Elysée, la Concorde, l'Arche de la Défense… Les envoyés spéciaux de TF1 vous feront vivre le défilé aérien, depuis les airs, à bord d’avions et d’hélicoptères, comme si vous y étiez. Pierre Servent, l'expert militaire des rédactions de TF1 & LCI, sera aux côtés d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau pour éclairer les téléspectateurs grâce à sa parfaite connaissance de la stratégie militaire.

Cette édition 2022 sera marquée par le conflit ukrainien, aux portes de l'Europe. Les équipes de TF1 seront donc aussi dans ce pays en guerre.

Les temps forts de cette émisison spéciale

Anne-Claire Coudray sera sur le tarmac de la base aérienne de Villacoublay, en pleine préparation d'un saut en parachute à plus de 2000 mètres d'altitude qu'elle effectuera en tandem avec les ambassadeurs parachutistes de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Une expérience qu'elle a hâte de faire partager aux téléspectateurs.

Quant à Gilles Bouleau, il sera à bord d'un hélicoptère pour un survol de Paris et des lieux symboliques de la cérémonie, et participera aussi à un exercice d'entraînement avec des membres de la Sécurité civile militaire, dans une nacelle suspendue à un hélicoptère, à 300 mètres du sol ! Exercice à haut risque.

Dès le tout début de la matinée, les équipes de TF1 & LCI seront en direct aux côtés de différentes unités qu'elles accompagneront jusqu'à la place de l'Etoile, point de départ de la cérémonie, notamment avec les cavaliers de la mythique Garde Républicaine. Elles iront aussi à la rencontre d'un public souvent très familial, présent le long des Champs-Elysées.



En fil rouge, tout au long de la spéciale, les téléspectateurs découvriront en exclusivité la toute nouvelle école de formation des Sapeurs-Pompiers de Paris, dans les coulisses de leurs entraînements avec Christophe Beaugrand.

François-Xavier Ménage nous réservera des surprises et nous entraînera notamment au sommet de l'Arche de la Défense, avec le Groupe Militaire de Haute Montagne, les célèbres chasseurs alpins, qui figurent parmi les premiers engagés aux frontières de l'Ukraine.

Louis Bodin sera, lui, à bord d'un Alpha Jet, l'un des appareils de la prestigieuse Patrouille de France. Aux côtés de ses pilotes et de ses mécaniciens, il nous dévoilera les secrets de leur préparation et nous fera partager ses sensations pendant le défilé.

Yani Khezzar sera à la manoeuvre pour montrer et tester les toutes dernières innovations en matière militaire, notamment la dernière tenue de camouflage des militaires français.

Anne-Chloé Bottet sera quant à elle aux côtés des cavaliers de la Garde Républicaine, pour vivre leurs tous derniers préparatifs. Les 200 chevaux seront encore une fois les stars de ce défilé lorsqu'ils escorteront le président de la République lors de sa descente des Champs-Elysées.

Marie-Sophie Lacarrau sera postée au sommet de l’Arc de Triomphe, centre névralgique du défilé, le lieu où est installée la « bulle » de protection aérienne qui assure toute la sécurité de la cérémonie. Une position stratégique avec une vue à 360° qu’elle pourra partager avec les téléspectateurs tout au long de la matinée.

Opération "atlantique" à Biscarosse avec les forces spéciales.

En fil rouge de cette émission spéciale, Denis Brogniart avec Garance Pardigon et Thomas Misrachi seront en direct de Biscarosse, dans les Landes, avec les soldats de l'ombre des forces spéciales.



Dans l'une des bases les plus secrètes de l'Armée, au cœur des installations militaires de la Direction Générale de l'Armement (DGA), les téléspectateurs vont assister en direct à une démonstration de grande envergure, avec les commandos des forces spéciales.

Le COS - Commandement des Opérations Spéciales regroupant tous les commandos de l'armée française - fête cette année ses 30 ans.

Plusieurs centaines de militaires seront mobilisés pour l'"Opération Atlantique", impliquant la Marine Nationale, l'Armée de Terre et l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Denis Brogniart et les journalistes de TF1 & LCI seront avec les nageurs de combat des forces spéciales, ils seront aussi aux côtés des commandos marine surentraînés pour assurer des missions à haut risque. Garance Pardigon embarquera à bord d'une frégate d'attaque au large des côtes françaises. Ce sera l'opportunité pour les téléspectateurs de suivre une mission périlleuse.

Temps fort de cette matinée, l'"Opération Atlantique" permettra de comprendre de manière réaliste et pédagogique la coopération de nos armées sur un théâtre d'opérations.