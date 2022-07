“20h30, le dimanche” : « L’or blanc d’Amandine » à Oléron, ce 17 juillet sur France 2

À découvrir dans “20h30, le dimanche” ce 17 juillet, « L’or blanc d’Amandine », un reportage signé Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Anthony Santoro.

Ce dimanche dans “20h30”, direction les marais salants de l’île d’Oléron (Charente-Maritime), à la découverte du trésor d’Amandine et Guillaume, deux copains de lycée originaires du Mans qui passaient leurs vacances sur l'île quand ils étaient enfants.

A la force du poignet, avec énergie et passion, ils ont relancé une tradition et fait renaître un savoir-faire ancestral qui avait disparu : les marais salants et le métier de saunier.

Leur affaire a aujourd’hui prospéré avec du gros sel mais aussi de la fleur de sel, considérée dans le métier comme le nectar des marais, dotée d'une pureté particulière à Oléron.

