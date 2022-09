Hommage à Elizabeth II ce week-end sur France Télévisions : le dispositif complet

France Télévisions bouleverse sa programmation afin de rendre hommage ce week-end à la reine Elizabeth II sur ses antennes. Voici le disopositif complet, chaîne par chaîne.

La reine Elizabeth II est entrée dans l’Histoire en succédant à son père le roi George VI le 6 février 1952 à l’âge de 25 ans. Sa disparition ce jour, après plus de 70 ans de règne fêtés cette année par un Jubilé grandiose et émouvant, rappelle au monde entier le destin unique de cette souveraine, devenue une icône planétaire. Son parcours et son règne extraordinaires se sont toujours entremêlés avec l’Histoire de l’Europe et du monde et ont accompagné nos vies.

En hommage à la reine Elizabeth II, et pour suivre et accompagner ses funérailles, France Télévisions déploie un dispositif éditorial exceptionnel.

Les magazines et rendez-vous d'information de toutes les antennes reviendront sur cette actualité tout au long de cette fin de semaine.

Vendredi 9 septembre

France 2

Dès 20:00 sur France 2, édition spéciale du journal de 20h, présentée par Laurent Delahousse avec Stéphane Bern, en direct de Londres, pour revenir sur la vie de la reine, les nombreux hommages qui lui sont rendus dans la capitale britannique, les premiers pas de Charles III et l'organisation de ses funérailles. Des invités et nos envoyés spéciaux, Matthieu Boisseau, Maëlys Septembre et Ben Barnier en direct de Balmoral, Ambroise Bouleis, Stéphanie Perez et Naoufel El Khaouafi depuis Londres, Jihane Benzina et Stéphanie Perez à Windsor, recueillieront les témoignages et réactions du peuple britannique.

Exceptionnellement, Un si grand soleil ne sera pas diffusé ce soir. La diffusion de deux épisodes inédits de la série Astrid et Raphaëlle à 21:10 sur France 2 est maintenue.

France 3

A partir de 21.00 : soirée spéciale sur France 3.

En première partie de soirée, Un jour, un destin – The Queen proposé par Laurent Delahousse.

En seconde partie de soirée, le documentaire : Elizabeth II, histoire d’un couronnement.

France 5

Sur France 5 à partir de 17:30, C dans l'air l'invité / C dans l'air et C à vous proposeront des émissions spéciales en direct.

franceinfo

Tout au long de la journée, franceinfo canal 27 poursuit son édition spéciale pour revenir sur la vie et le règne d’Elizabeth II et les enjeux de sa succession, avec de nombreux invités en plateau et nos envoyés spéciaux au Royaume-Uni.

Samedi 10 septembre

France 2

Nouvelle édition spéciale de Télématin en direct, présentée par Maya Lauqué et Damien Thévenot.

France 5

C l'hebdo ouvrira une page spéciale en direct autour d'Ali Baddou et de sa bande.

Dimanche 11 septembre

France 2

Le magazine 13h15 le dimanche proposera la série en quatre épisodes La France d’Elizabeth, signée par François-Julien Piednoir, Marine Suzzoni et Anthony Santoro.

Dans 20h30 le dimanche, Laurent Delahousse recevra le chanteur britannique Robbie Williams, qui avait participé aux célébrations du jubilé de diamant de la reine.

France 5

France 5 se mobilisera également au travers d'une programmation spéciale :

A 13:30, le premier numéro du nouveau rendez-vous C médiatique, présenté par Mélanie Taravant, reviendra sur le traitement médiatique de cette actualité.

A 17:35, un documentaire inédit Elisabeth II, le destin d'une reine, réalisé par Leonie Jameson, produit par Spun Gold TV pour Channel 4.

A 18:30, pour sa première, Thomas Snégaroff prendra le temps du décryptage et de l'analyse dans C Politique, en compagnie d'invités et d'experts