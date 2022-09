“Reportages découverte” : « Des profs pas comme les autres », dimanche 11 septembre sur TF1 (vidéo)

Il y a en France près de 60 000 établissements scolaires (écoles, collèges ou lycées) et près de 900 000 enseignants. Et certains d’entre eux osent, innovent et se battent pour faire naitre des projets hors du commun. Le genre de profs qui vous marque pour la vie. Faire un court métrage avec des enfants du primaire, un spectacle de haut niveau dans un collège particulier, ou simplement enseigner dans les iles bretonnes à de toutes petites classes.

Pendant plusieurs mois, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi des enseignants et leurs élèves… entre la débrouille, les grandes joies et les nombreuses difficultés, à leur façon, ils réinventent une école où il est plus que jamais permis de rêver et de se réaliser.

En Charente-Maritime, Jean-Jacques, 60 ans est l’unique instituteur du village depuis vingt ans. Sa particularité : il n’a qu’une seule classe de trois niveaux différents, allant du CE2 au CM2. Un maître d’école aux méthodes originales qui va réaliser cette année, avec ses élèves, un court métrage : « C’est bien qu’ils jouent un rôle, qu’ils interprètent un personnage. En jouant des émotions, je pense qu’ils vont réussir plus facilement à les contrôler. » Mais pas toujours facile pour les enfants de vaincre leur timidité ni pour Jean-Jacques d’être cameraman, scénariste, metteur en scène, en plus d’être instit… Pourtant, il faudra bien y arriver car dans quelques mois aura lieu la projection du court-métrage au cinéma !

A Paris, Esther, onze ans, est élève à l’école Rognoni. Un établissement public qui a des airs de salle de spectacle. Les élèves n’y sont présents qu’à mi-temps. L’autre moitié de la journée, ils font de la danse, du chant, de la musique mais aussi du sport, toujours à un haut niveau. En juin, c’est sur la scène prestigieuse du Paradis Latin qu’a lieu le spectacle de fin d’année. Une magnifique revue dans l’esprit du music-hall à laquelle Esther a hâte de participer : « La scène j’adore ! En général, je suis un peu stressée avant les spectacles parce que j’ai toujours peur de me rater, mais une fois que je suis sur scène, je ne pense plus à rien, je me concentre sur ce que je fais, c’est ça que j’aime ! » Cette année, ses rêves de jeune fille vont se confronter à la dure réalité de la pandémie.

Anna, 29 ans, fait partie de ces 27 professeurs nomades qui enseignent d’îles en îles, au large de la Bretagne. A Molène, sa classe d’espagnol avec seulement trois collégiens fait plutôt penser à un cours particulier. Les élèves apprécient : « C’est peut-être plus facile d’apprendre vu qu’on ne peut pas éviter les questions des profs ! » Sur l’île, Anna enseigne aussi les arts plastiques. Cette année, elle voudrait créer une œuvre d’art à partir des déchets ramassés sur la plage. Une façon d’alerter sur la fragilité de son petit bout de paradis : « Ce n’est pas seulement la mer qui en pâtit, c’est tout notre écosystème qui est en péril. ». Mais à quoi va bien pouvoir ressembler l’œuvre d’Anna et de ses élèves… Tous les Molénais attendent avec impatience de voir cette création originale qui sera exposée à la mairie.

Enfin, près de Nantes, Amandine, 17 ans, se prépare, elle, à passer le Bac. Un challenge car la jeune fille souffre de phobies scolaires. « C’est la peur de ne pas y arriver, même de lever la main, c’est toujours la peur... ». Amandine a arrêté le lycée, au début de sa Terminale. Désormais, elle suit des cours à distance. Et une fois par semaine, elle se rend dans une association pour rompre son isolement, elle y pratique de l’art thérapie. Mais la plupart du temps, elle est seule face à cette immense montagne à gravir. Pour elle, cette année est cruciale car Amandine voudrait faire une licence de Droit. Avant, il lui faudra donc vaincre son stress et ses angoisses.