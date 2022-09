Elizabeth II « L'adieu » : édition spéciale sur TF1 & LCI lundi 19 septembre à partir de 06:00

Lundi 19 septembre, TF1 et LCI feront antenne commune pour proposer une grande émission spéciale en direct à partir de 6 heures du matin : « L'adieu », pour vivre les funérailles de la reine Elizabeth II, en direct de Londres.

Pour cette émission exceptionnelle, à partir de 6 heures du matin, Stefan Etcheverry, Adrien Gindre avec Margot Haddad vous donnent rendez-vous en direct de Londres, sur un plateau exceptionnel dominant Westminster Hall.

Les envoyés spéciaux arpenteront les rues de Londres pour suivre tous les derniers préparatifs de cette cérémonie, et pour raconter l'ambiance et le recueillement dans la capitale britannique.

L'équipe de la Matinale LCI sera à l’heure anglaise pour cet événement unique avec des invités, ainsi que tous les envoyés spéciaux au Royaume-Uni, parmi lesquels Marie-Aline Meliyi, Christophe Beaugrand, François-Xavier Ménage, Alison Tassin, Mathilde Guénegan, Anne Seften, Solenn Riou, Emilie Broussouloux...

A partir de 8 heures, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau prendront la relève, entourés d'invités et d'experts : Marc Roche biographe royal, Isabelle Rivère, biographe de la reine (seule journaliste française à avoir pu suivre Elizabeth II pendant plusieurs années), Vincent Meylan, rédacteur-en-chef à "Point de vue", Samantha de Bendern, chercheuse à l'Institut royal des Affaires Internationales, Catherine Ivanichtchenko, rédactrice en cheffe adjointe de "Voici" et Pierre Servent, consultant militaire. Mais aussi le prêtre anglican William Gulliford, et Sir Peter Forbes Ricketts, ancien Ambassadeur du Royaume-Uni en France.

Adrien Gindre sera, quant à lui, toujours en direct de Londres sur le plateau surplombant Westminster Hall. Lui aussi accueillera des invités français et britanniques qui interviendront tout au long de la matinée.

Chacun d'entre eux apportera son expertise et son éclairage sur la personnalité hors norme de la Reine Elizabeth II, sur cette cérémonie planétaire, sur ce moment exceptionnel de la monarchie britannique et sur son avenir avec le Roi Charles III.

TF1 et LCI seront au cœur de l'événement, aux quatre coins de Londres

Pour faire vivre aux téléspectateurs cet événement historique, les équipes de TF1 & LCI seront déployées dans tous les lieux emblématiques de la capitale britannique, en particulier autour de Westminster Hall, Westminster Abbaye, Buckingham Palace, Picadilly Circus, mais aussi au château de Windsor là où la Reine sera inhumée en privé. Tout au long de la matinée, les envoyés spéciaux recueilleront de nombreux témoignages en direct. L'objectif sera d'être aux côtés du public et de partager sa ferveur et son recueillement.

Parmi les temps forts de la cérémonie : un public très nombreux autour du cortège de la Reine pour un dernier adieu, du Palais de Westminster jusqu’à l’Abbaye de Westminster où la messe aura lieu à midi. L’attelage utilisé, un affût de canon, n’a pas été utilisé depuis 1979. Celui-ci sera tiré par de jeunes marins avec des cordes, suivi par la famille royale, jusqu’à la porte ouest de l’Abbaye de Westminster.

Après deux minutes de silence lors de l’entrée du cercueil dans l’abbaye, le Doyen de Westminster, révérend Dr David Hoyle présidera l’ouverture et la clôture des funérailles, en présence des 2000 invités prestigieux, têtes couronnées et chefs d'Etat venus du monde entier.

A la fin de l'office religieux, la sonnerie aux morts, le Last Post & Reveille sera joué et le cercueil sera replacé sur l’affût de canon afin d’entamer une parade dans la capitale britannique en passant par Parliament Square, Whitehall, The Mall, Buckingham Palace, Constitution Hill jusqu’à l'Arc de Wellington situé à Hyde Park Corner.