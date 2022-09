“Télématin” mercredi 28 septembre : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali mercredi 28 septembre dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c'est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 28 septembre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie en cybersecurité de Trend Micro.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice.

08:15 Julia Vignali recevra Henriette Steinberg, secretaire générale du Secours Populaire.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Natasha St-Pier pour son nouvel album « Jeanne ».