“13h15, le dimanche” du 9 octobre 2022 sur France 2 : « Madame Sean Connery »

Ce 9 octobre 2022, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le dimanche” la série documentaire inédite « Madame Sean Connery » signée Stéphanie Renouvin, Louis Mathews, Nicolas Bozino et Raphaël Aupy.

Casablanca, 1970. Dans les coulisses d’un tournoi de golf, une Française de la bonne société, intime de la cour du roi, croise la route de Sean Connery. Ils ont 40 et 41 ans. L’un et l’autre sont mariés, l’un et l’autre ont une famille, mais en quelques jours l’amour va faire basculer leur vie.

Cette femme, c’est l'artiste peintre Micheline Roquebrune, la grand-mère maternelle de la journaliste Stéphanie Renouvin. Après une enfance passée en Tunisie, Micheline a passé la moitié de sa vie au Maroc, et le reste aux côtés de l’une des plus grandes stars de la planète.

À 93 ans, Madame Connery raconte sans langue de bois à sa petite-fille sa vie romanesque, ses drames, ses trois mariages, et son grand amour Sean, auprès duquel elle a joué un rôle décisif pendant cinquante ans.

Dans ce 13H15 le dimanche, riche des archives inédites de la famille Connery, on découvre une femme à la personnalité puissante, charismatique, et implacable parfois. Une femme qui a traversé le siècle avec une liberté saisissante, quitte à bousculer l’époque et la bienséance. Un parcours initiatique, comme on n'en voit qu’au cinéma...