“13h15, le dimanche” « Simone Veil, l’entretien inédit » ce 16 octobre 2022 sur France 2

Ce 16 octobre 2022, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le dimanche” « Simone Veil, l’entretien inédit », des morceaux choisis et mise en images par Hélène Lam Trong, Anne Cohen et Henri Desaunay.

Personne n’ignore les combats de Simone Veil : pour l’Europe, pour l’IVG, pour les droits des femmes, qui ont fait d’elle une icône, au-delà des clivages politiques.

Mais son combat ultime, c’est celui contre l’oubli : elle l’a mené tout au long de sa vie. Simone Veil, comme des dizaines d’autres survivants des camps de concentration nazis, a voulu que son témoignage lui survive.

Face à la caméra de Catherine Bernstein, pour l'Institut national de l'audiovisuel et la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Simone Veil déroule le film de sa vie : le soleil de Nice, l’enfance insouciante, une famille unie, puis la guerre et l’horreur des camps. Un entretien de plusieurs heures, filmé en 2006, qui n'avait pas été rendu public de son vivant.

“13h15, le dimanche” propose en exclusivité de larges extraits de ce témoignage inédit dans un document exceptionnel coproduit avec l’INA qui sera également disponible sur les plateformes france.tv et madelen.

L'intégralité de ce récit inédit de Simone Veil sera disponible sur le site ina.fr et dans un livre, "Seul l'espoir apaise la douleur" (Flammarion/INA) à partir du 19 octobre. Il sera également décliné en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.

À la suite de ce document, France 2 diffusera le reportage « Une femme debout » signé Vincent Fichman, Vincent Barral, Marion Cantor et Vincent Rochefeuille.

Lili Leignel vient d’avoir 90 ans. Pendant longtemps, elle s’est tue. Puis les propos d’un négationniste, dans les années 80, sont un électro choc. Depuis, inlassablement, elle parcourt le pays pour raconter son histoire de déportée.

L'histoire de cette petite fille juive, ses parents hongrois immigrés dans le Nord de la France et ses deux petits frères déportés en 1943 et dont, seuls, Lili, ses frères et leur mère reviendront des camps de la mort.

Quand on lui demande de se définir, elle répond sourire aux lèvres : « je suis une femme normale avec une vie pas très normale. »

Aujourd’hui encore, elle témoigne plusieurs fois par semaine devant des centaines de jeunes Français.