“20h30, le samedi” : Gainsbourg, Mitterrand, De Funès, leurs jardins secrets, ce 29 octobre 2022 sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Cette semaine, “20h30 le samedi” se plonge dans les passions secrètes de Serge Gainsbourg, François Mitterrand et Louis de Funès...

Le jour où > Serge Gainsbourg devient l’ami de la police

Dans les années 1980, Gainsbourg est Gainsbarre, artiste provocateur qui aime la nuit et les sorties de route. Et pourtant, il a pris l’habitude de passer ses soirées dans les commissariats parisiens. Il s’y est fait de vrais amis, comme Jean-Marc Bloch, ancien commissaire de la police judiciaire, la PJ.

“20h30, le samedi” raconte cette complicité entre l’artiste Gainsbarre et certains membres des forces de l’ordre.

Actu > "Starmania" à l’Elysée

L’opéra-rock Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon, se donne à nouveau à Paris à partir du 8 novembre 2022, et dès le 10 février 2023 en tournée dans toute la France. Il y a quarante ans déjà, les Français découvraient ses mélodies et parmi eux… un président de la République.

En 1989, François Mitterrand est fan de la troupe musicale, et lors d’une visite officielle du prince Charles et de la princesse Diana, le chef de l’Etat décide d’inviter les artistes pour une représentation très particulière !

A découvrir, la passion de Mitterrand pour Starmania et un dîner pas comme les autres…

Bonus > Louis de Funès, horticulteur en herbe

Le comédien survolté vouait une réelle passion à son jardin, à tel point qu’il aurait voulu en faire son métier.