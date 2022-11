“Grands Reportages” : « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires », épisode 2, samedi 5 novembre 2022 sur TF1

A voir ou à revoir samedi 5 novembre 2022 dans “Grands Reportages” à 14:55 sur TF1, le 2ème épisode de la série « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires » signée Caroline Nogueras.

En France, ils sont seulement 500 habilités à tenir le marteau : les commissaires-priseurs. Et leurs ventes aux enchères attirent un public toujours plus nombreux et varié. Des millions d’objets changent ainsi de propriétaires chaque année sous le feu des enchères animées par les commissaires-priseurs. Des lots qui bien souvent ont une histoire. Les commissaires-priseurs sont les passeurs de ces histoires, ils rencontrent au gré de leurs recherches des vendeurs parfois nostalgiques, des acheteurs occasionnels et des collectionneurs passionnés, prêts à tout pour gagner l’enchère. Pendant plus d’un an les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des commissaires-priseurs qui vont enchainer des ventes toujours plus spectaculaires. Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires, une série en 4 épisodes.

Épisode 2

Dans l’épisode précédent, Maître Alexandre Giquello recevait le plus grand dinosaure jamais retrouvé… 10 mètres de long. Cette fois… place à la vente de sa carrière. Une bataille d’enchères va se jouer entre un riche collectionneur français et un millionnaire anglais : « Le commissaire-priseur est là pour rendre l’acheteur fou ». Lequel des deux remportera cet allosaure ?

Stéphane Aubert, est le marteau star de la très renommée maison de vente Artcurial, « On a la chance d’avoir un métier qui fait appel à la curiosité » Il a été sollicité pour une vente hors du commun. Kenzo Takada, le grand couturier japonais qui a fait toute sa carrière en France, est décédé des suites de la Covid. Ses héritiers au Japon ont confié la vente de l’intégralité du mobilier de son appartement à Stéphane Aubert avec 600 objets d’art : « C’est assez unique de pouvoir évoluer dans cet appartement qui n’a pas bougé ». Les admirateurs du monde entier ne manqueront pas de s’arracher les derniers objets du styliste. Stéphane Aubert parviendra-t-il à faire de cette vente un hommage à la hauteur de la personnalité de Kenzo Takada ?

La jeune Mathilde Vauprès va bientôt mettre la main sur une collection exceptionnelle ! « C’est vrai qu’on a ce côté chasse aux trésors et parfois on les trouve dans des endroits insoupçonnés ». A 700 kilomètres de sa Normandie, à Roanne près de Lyon, un homme a collectionné toute sa vie des véhicules datant de la seconde guerre mondiale jusqu’au conflit du Golfe. Sa pièce phare est la dernière DS du Général de Gaulle. Les parents de ce retraité étaient les voisins du Général. C’est un bout de l’histoire de France qui se cache dans son hangar. Il regorge du sol au plafond d’objets parfois insolites comme un hôpital militaire qu’il a entièrement reconstitué. Mathilde va aller de surprise en surprise mais le travail qui l’attend s’annonce titanesque. Pour le vendeur, cet inventaire est lourd en émotions.

À Paris, Christophe Lucien est toujours en quête de la perle rare pour sa vente annuelle « Paris, Mon amour ». Il vient de recevoir l’appel de l’un des plus grands collectionneurs au monde de l’Orient Express qui souhaite se séparer d’une partie de son trésor : « Tous les objets qu’il me confie respirent les voyages, l’envie d’évasion, de se faire transporter dans un univers hors du commun ». Entre les éléments de décoration des trains mythiques et les partitions du compositeur de Piaf et Montand, Christophe Lucien a réuni des pièces emblématiques de la ville lumière. Entre la grande Histoire et la petite, Christophe Lucien espère battre des records.

À Troyes, chez les Pomez, on est commissaire-priseur de père en fils. Maître Léonard Pomez, 34 ans, tient sa passion pour ce métier de son grand-père, aujourd’hui décédé, et de son père. Dans cette étude familiale, un vent nouveau est en train de souffler. Léonard a compris que le marché et le public des enchères étaient en train de changer et il souhaite pour la première fois organiser une vente « Culture pop' » comme populaire. Des BD, des vinyles, des jeux vidéo, des guitares électriques, des plaques publicitaires vintage.... De quoi décoiffer son père, plus habitué aux commodes style Louis XVI qu'aux Playmobils en plastique : « Il faut être curieux et ne pas s’enfermer dans un domaine. A l’image du caméléon, un commissaire-priseur doit se fondre dans le décor et dans l’univers des collectionneurs » Mais Léonard Pomez va devoir trouver un lot emblématique s’il veut attirer un maximum de nouveaux acheteurs et gagner son pari.