“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse le 6 novembre 2022 sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Laurent Delahousse ce dimanche 6 novembre 2022 dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical.

La Story > Pauline Déroulède, double championne de France de tennis fauteuil, numéro un française, avait raconté en juin 2021, sur le plateau de “20h30, le dimanche” (replay), le terrible accident dont elle avait été victime et la perte de sa jambe gauche après avoir été percutée par un chauffard en 2018.

Une histoire de résilience que le magazine a suivie dans la préparation de Pauline Déroulède pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, mais aussi dans le nouveau rôle auquel elle se prépare, celui de devenir maman aux côtés de sa compagne Tiphaine.

Rencontre > avec November Ultra, une chanteuse et compositrice française de la nouvelle génération qui vient d’obtenir, pour son premier album Bedroom Walls, le Prix Joséphine dont l’objectif est de "faire émerger les nouveaux talents, célébrer les artistes établis, rapprocher le public et les artistes, encourager la diversité et la curiosité".

Le Live de “20h30, le dimanche” > November Ultra interprète un morceau extrait de son album sorti en avril 2022.