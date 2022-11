“Télématin” jeudi 10 novembre 2022 : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali jeudi 10 novembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 10 novembre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Guillaume Labbez, président de CommStrat et enseignant à Sciences Po.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances.

08:15 Julia Vignali recevra Brigitte Macron, à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Elle sera accompagnée de Anne-Liz Deba, une ancienne victime qui témoigne. (Cette interview a été enregistrée).

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Matt Pokora pour son nouvel album « Epicentre ».