“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse le 27 novembre 2022 sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Laurent Delahousse ce dimanche 27 novembre 2022 dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical.

L'invité > Olivier de Kersauson à l'occasion de la sortie de son livre « Veritas tantam potentiam habet ut non subverti possit / La vérité a une telle puissance qu'elle ne peut être anéantie » (éd. Le Cherche Midi)

Rencontre avec > Eye Haïdara, comédienne, à l’affiche du film de Julien Rambaldi « Les Femmes du square », avec pour partenaires Ahmed Sylla, Léa Drucker, Vidal Arzoni, Elodie Navarre, Marc Zinga.

Également sur le plateau > Sofiane Pamart, pianliste, l’un des plus doués de sa génération, qui est le premier pianiste soliste à avoir rempli le palais omnisports de Paris-Bercy et l’humoriste et comédien Kev Adams qui est le parrain du Téléthon 2022, les 2 et 3 décembre sur France 2 et France 3.

Le Live de “20h30, le dimanche” > Sofiane Pamart interprètera un morceau au piano.