“Télématin” mardi 29 novembre 2022 : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali mardi 29 novembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 29 novembre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Georgina Wright, directrice du programme Europe à l’Institut Montaigne.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Jordan Bardella, président du Rassemblement National.

08:15 Julia Vignali recevra Tony Estanguet, président du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Julie Depardieu, actrice pour la série “Alexandra Ehle” dont le prochain épisode inédit sera diffusé mardi 29 novembre 2022 sur France 3.