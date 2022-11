“Alexandra Ehle” : nouvel inédit mardi 29 novembre 2022 sur France 3 avec Julie Depardieu

“Alexandra Ehle” est de retour sur France 3 mardi 29 novembre 2022 à 21:10 pour une neuvième investigation inédite : « Sans visage » avec Julie Depardieu.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps d’un homme est découvert sur une île au milieu de la Gironde. Il porte un étrange masque vénitien blanc.

Quand Alexandra le lui retire, elle découvre qu'on lui a ôté la peau du visage ! Quel message l’assassin a-t-il voulu faire passer ?

Pour résoudre cette énigme, Alex va devoir redoubler d’ingéniosité, car la victime est un artisan sans histoire, bon père et mari exemplaire. Mais il cache un passé trouble que seule Alex saura dévoiler...

Avec : Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Émilie Lehuraux (Iggy), Quentin Baillot (Louis Pincé)...

En Guest dans cet épisode : Thomas VDB (Sam Ehle), André Manoukian (Aurélien Durrel), Frédérique Tirmont (Faustine), Valérie Dashwood (Sonia Ricœur) et Florence Thomassin (Clara).

Un deuxième épisode en seconde partie de soirée

À 22:40, France 3 rediffusera l'épisode « La légiste ».

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux. Brillante, fantasque, et libre, elle évolue dans cet univers avec une aisance déconcertante. Elle s’est donnée une mission: rendre aux morts leur intégrité physique, mais aussi « humaine », leur rendre justice. Alors elle mène ses propres enquêtes, en dépit des recommandations de son équipe et des mises en garde d’Antoine Doisneau, Commandant de la PJ, qu‘elle prend un malin plaisir à devancer…

Alex est assistée par le jeune Théo Durrel, fraîchement débarqué à l’IML. Pas insensible à son charme, il fait tout pour la satisfaire, mais il n’est pas franchement à l’aise dans cet univers. Alex et Théo vont former un duo aussi improbable qu’efficace, et tant pis s’ils doivent faire fi des règles de droit élémentaires…!