“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des Français » Saison 10 / Épisode 3 ce 4 décembre 2022 sur France 2

Ce 4 décembre 2022, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le dimanche” un nouvel épisode inédit la série documentaire « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde et toutes les équipes du “13h15”.

Dans ce nouvel épisode du « Feuilleton des Français », embarquement à bord du chalut de huit mètres de Claire et Yves, un binôme de pêcheurs qui pratique une pêche raisonnée à Audierne, dans le Finistère. Ils sont restés à quai plus d’un mois à cause du mauvais temps. Sans pêche, pas de poisson... et donc pas de rentrée d’argent. La saison s’annonce difficile.

Retour aussi à Grenoble, dans la fromagerie de Bernard Mure-Ravaud, dont la passion pour les fromages l’a fait couronner Meilleur ouvrier de France et Champion du monde des fromagers. Depuis douze ans, il organise la grande fête des estives qui marque le début de l’automne : commerçants, habitants et touristes affluent pour y participer…

Les collégiennes membres de l’équipe de rugby du SCUF (Sporting club universitaire de France) sont en sortie "cohésion d’équipe" à La Rochelle, en Charente-Maritime. Le but est de vivre des moments ensemble, en dehors du terrain. Entre une dégustation d’huîtres peu appréciées et le mauvais temps, elles se soutiennent dans l’épreuve. Objectif atteint !

Stéphanie, maire de Lessay, en Normandie, est aussi une bergère qui gère son troupeau comme ses administrés : avec humour, patience et conviction. Ce jour-là, après avoir accueilli des adolescents pour leur présenter son métier d’éleveuse, elle se dépêche de déplacer son troupeau car la grande marée menace ses moutons…