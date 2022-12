“Grands Reportages” : « Notre-Dame, la course contre la montre » samedi 24 décembre 2022 sur TF1

Samedi 24 décembre 2022 à 14:45 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de découvrir un numéro de “Grands Reportages” dans lequel sera diffusé « Notre-Dame, la course contre la montre » réalisé par Laurent Fléchaire.

Cela fait trois ans que “Grands Reportages” suit le chantier de Notre Dame de Paris. Dans ce troisième opus…place à la reconstruction.

« Notre-Dame va être méconnaissable ! » dit un artisan habitué de la cathédrale. La pierre était noire, elle va devenir blonde. Les peintures étaient grises, elles vont devenir éclatantes. « Elle était réputée sombre, elle va être totalement différente ! » s’extasie Philippe Villeneuve, l’architecte en chef de la cathédrale.

Pendant toute une année, “Grands Reportages” a voulu être au plus près de ceux qui font des choix esthétiques pour savoir, avant tout le monde, quelle Notre-Dame on nous prépare…

Après sa sécurisation, on est passé, cette année, à la phase de restauration. Des appels d’offres ont été lancés, et les meilleurs artisans ont fait acte de candidature. Certains avouent qu’ils « n’arrivent pas à dormir », en attendant de savoir s’ils seront choisis ou pas. Le Général Georgelin, à la tête de l’établissement public qui dirige le chantier est affirmatif : « il y aura naturellement des heureux et des mécontents. Les heureux crient leur joie et les mécontents hurlent. Mais c’est comme ça. Diriger, c’est trancher ! »

Le verdict tombe. Les heureux élus arrivent sur le chantier. Sous les directives de l’architecte en chef, les maitres-verriers doivent retirer un à un les vitraux, sans les casser. Douze mètres plus bas, les 29 chapelles de la cathédrale sont investies par une armée de restauratrices en peinture, et d’autres spécialistes de la pierre, heureuses de faire renaître les couleurs d’origine de la cathédrale de Paris. Virginie Valenza, architecte, apprécie de cette renaissance : « je ne m’habitue pas, je suis émerveillée à chaque fois que je rentre dans la cathédrale. L’édifice nous porte. On travaille pour lui en fait. »

Pour reconstruire la flèche comme au XIXème siècle et dans un temps record, le charpentier Julien Lebras, pourtant présent sur le chantier depuis le début a dû se résoudre à appeler ses meilleurs ennemis, ses concurrents habituels : « ce n’est pas naturel ! La difficulté c'est d'arriver à travailler avec des gens qui sont toute l'année en rivalité avec nous ».

Le but de ce voyage au cœur du chantier est de satisfaire un vilain défaut : la curiosité. Pour savoir dès aujourd’hui si Notre-Dame sera plus belle qu’avant, ou pas ?