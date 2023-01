"Télématin" mercredi 11 janvier 2023 : les invités de Julia Vignali & Thomas Sotto sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Julia Vignali et Thomas Sotto mercredi 11 décembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans "Télématin" mercredi 11 décembre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Jean-Rémy Macchia, spécialiste des transports et nouvelles mobilités.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.

08:15 Julia Vignali recevra Florence Porcel, autrice qui revient sur les deux viols dont elle accuse Patrick Poivre d’Arvor dans son livre « Honte » à paraître ce mercredi.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Kristin Scott-Thomas, actrice, pour le film "Les Cyclades" au cinéma ce mercredi.