Brad Pitt et Damien Chazelle invités du JT de 20H de TF1 dimanche 15 janvier 2023

Dimanche 15 janvier 2023, Brad Pitt et Damien Chazelle seront les invités exceptionnels du JT de 20H de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray.

À quelques jours de la sortie du film événement « Babylon », l'acteur phare américain et le réalisateur franco-américain, de passage en France, ont accepté l'invitation de TF1 et ont été accueillis sur le plateau du JT de 20H par Anne-Claire Coudray.

Cette interview télé exclusive est l'occasion d'évoquer ce nouveau long-métrage, qui revient notamment sur le passage du muet au parlant dans le Los Angeles des années 20 lors de la création d'Hollywood et de raconter les coulisses du tournage.

Le film « Babylon » sortira au cinéma ce mercredi 18 janvier 2023. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, « Babylon » retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva dans les principaux rôles.