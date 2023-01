Dimanche 22 janvier 2023 à 14:45 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir dans “Grands Reportages” « Les Français du Mékong » réalisé par Hélène Eckmann.

Le Mékong, la seule évocation de son nom fait rêver ! Ce fleuve légendaire d’Asie du Sud-Est serpente, sur près de 5000km, des plateaux himalayens où il prend sa source jusqu’au Delta du Mékong, au Vietnam. Certains français ont décidé de tout quitter pour s’installer le long de ses berges et y réaliser, au fil de l’eau, leurs rêves les plus fous !

Les équipes de "Grands Reportages" ont partagé pendant 3 ans le quotidien de ces Français au destin hors du commun. Plus qu’un simple fleuve, c’est un mode de vie que ces Français ont adopté…et ils ne l’échangeraient pour rien au monde !

Jean-Luc Voisin c’est un peu « la star française du Delta du Mékong », un savoyard soixantenaire qui a posé ses valises au Vietnam il y a plus de 20 ans. « Le Delta, c’est mon petit paradis. C’est la région la plus fertile du Vietnam, ici, les fruits exotiques poussent 365 jours par an ! A partir du moment où j’ai découvert cet endroit, j’ai vécu une deuxième vie ». Cet entrepreneur transforme les fruits exotiques du Delta en jus de fruits et confitures pour les meilleurs hôtels et restaurants d’Asie. Si les affaires marchent bien, Jean Luc voisin a pourtant un nouveau projet : implanter une filière de fruits biologiques, la première du Delta ! C’est son plus grand rêve mais il va se heurter à des pratiques locales bien ancrées : l’utilisation massive de pesticides. Parviendra-t-il à convaincre ses producteurs de se lancer dans le bio ? La qualité des fruits sera-t-elle à la hauteur de ses espérances ?

Wendy Leggat a décidé de faire de la protection des éléphants le projet de sa vie ! Il y a quatre ans, cette autodidacte découvre le Mekong Elephant Parc, un centre au Nord du Laos qui rachète des éléphants exploités pour leur offrir une retraite paisible au bord du Mékong. Mais le lieu est laissé à l’abandon ! Son propriétaire lui propose alors de reprendre le centre en main ! Pour Wendy, c’est une opportunité à ne pas manquer. Les enjeux sont énormes pour la trentenaire ! Car le Laos, connu pour être le « pays du million d’éléphants » en compte aujourd’hui moins de 700. « La vraie menace c’est le manque de naissances. Les éléphants travaillent en permanence pour tracter du bois en forêt ou pour que les touristes fassent des tours sur leurs dos et pendant ce temps-là ils ne se reproduisent pas ! Mais là il y a urgence, si il n’y a pas de naissances maintenant, il n’y aura tout simplement plus d’éléphants au Laos dans 20 ans ! »

Le rêve de Wendy, c’est que des éléphanteaux naissent dans son sanctuaire ! « C’est très compliqué car les femelles n’ont que 3 jours tous les 4 mois pour être fécondées, alors pour maximiser les chances, il faut que je repère leur cycle. Mais je ne suis pas vétérinaire alors je dois me former ! ». Wendy parviendra-t-elle à repérer les cycles de ses pachydermes et à les accoupler ? Si elle réussit son pari, il lui faudra encore attendre 22 mois, la durée de la gestation, avant de voir naître un bébé éléphant !