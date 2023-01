Ukraine : Soirée spéciale "Une guerre sans fin ?" sur France 2 jeudi 16 février 2023

Jeudi 16 février 2023 à partir de 20:00, France 2 proposera une grande soirée d'information consacrée à la guerre en Ukraine et à ses répercussions dans le monde.

Depuis un an, la rédaction nationale de France Télévisions se mobilise pour couvrir la guerre en Ukraine grâce à ses équipes d’envoyés spéciaux et de correspondants qui se relayent sur le terrain pour informer et décrypter ce conflit à travers ses éditions, ses magazines d’information, sa chaîne d’info en continu, franceinfo canal 27 et franceinfo.fr. Ce sont près de 4500 sujets qui ont été diffusés sur les antennes de France Télévisions.

À l’occasion des un an de la guerre en Ukraine, toutes les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions se mobilisent autour d’une soirée dédiée au conflit et à ses répercussions dans le monde.

20:00 Le Journal de 20 Heures

Édition spéciale du Journal de 20h, en direct de Kiev en Ukraine, présentée par Anne-Sophie Lapix avec les envoyés spéciaux de France Télévisions.

20:30 Envoyé Spécial

Élise Lucet et les équipes d’Envoyé spécial, présentes sur le terrain depuis le début des combats, retrouvent les hommes et les femmes qui ont témoigné dans l’émission. Ils vivent à Irpin, à Boutcha ou à Kiev. Ils racontent leur quotidien : l’exode, la propagande, la vie quotidienne dans le froid et la peur, mais aussi la résistance du peuple ukrainien, et la solidarité qui s’organise face aux épreuves. Ils racontent l’espoir aussi : celui de voir un jour leur pays retrouver la paix.

Une équipe de journalistes s’est rendue sur le front, dans la ville de Bakhmout où des combats acharnés ont lieu depuis quatre mois.

22:15 L'événement

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a provoqué une onde de choc qui bouleverse l’équilibre du monde. Comment maintenir le dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine ? Quels enjeux recouvre l’aide militaire demandée par l’Ukraine aux puissances occidentales ?

Caroline Roux recevra des invités spécialistes des questions diplomatiques et militaires pour répondre aux interrogations posées par un conflit qui menace la stabilité internationale.

23:15 Complément d'enquête

Complément d’enquête continue d’enquêter sur les crimes de guerre. Son travail a déjà été récompensé par le prestigieux prix Europa en 2022. Marioupol ou Mothyzyn : autant de noms de villes ou de villages devenus synonymes de drames et de désolation. Comment les enquêtes sur les crimes de guerre peuvent-elles être menées en toute indépendance ? Des vérités judiciaires ou des verdicts très politiques ? Généraux, ministres ou chefs d’État : à quel niveau de responsabilité la justice internationale peut-elle remonter ?

Tristan Waleckx installe ses fauteuils rouges sur le terrain pour interviewer un grand témoin.

00:15 Nous, les Européens

Les reporters de Nous, les Européens prennent la direction de la Pologne, frontalière avec l’Ukraine et membre de l’UE. Le pays est devenu stratégique pour les Européens. Depuis les premiers jours de la guerre, le pays a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens, et c’est aussi là que sont établies les bases de la mission européenne de formation des militaires ukrainiens. Éléonore Gay interroge des personnalités en Pologne, en Ukraine, et à Bruxelles.

Qu’est-ce que la guerre a changé en Europe ? Comment l’Union européenne a-t-elle dû se transformer pour faire face à ce conflit ? Un engagement militaire, humanitaire et diplomatique.