"Grands Reportages" : « Escroquerie sur la toile » samedi 28 janvier 2023 sur TF1

Samedi 28 janvier 2023 à 14:45 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans “Grands Reportages” « Escroquerie sur la toile » réalisé par Marion Leclercq.

Un mail, un clic et chacun d’entre nous peut un jour tomber dans les filets d’un escroc sur Internet. De l’arnaque sentimentale aux faux investissements, en passant par la location de vacances imaginaire ou le véhicule d’occasion trafiqué, sur le web, les malfaiteurs redoublent d’imagination et la cybercriminalité ne cesse de progresser. Certaines victimes cherchent à obtenir réparation, d’autres mènent l’enquête dans l’espoir de voir leurs escrocs écroués.

A Grenoble, Christine est tombée dans les filets d’un arnaqueur sentimental. A force de patience, de tact et de présence virtuelle, cet homme, qu’elle n’a jamais vu, lui a extorqué 10 000 euros. « Tout ça pour un soi-disant amour qui au final est une belle escroquerie ». Elle va se battre pour comprendre ce qui lui est réellement arrivé. Mais le coup est dur, tant au niveau financier que psychologique.

Sylvain et Jordan ont quant à eux été victimes de la même arnaque. Chacun a investi dans une voiture repérée sur un site de vente entre particuliers, mais ils ont découvert bien plus tard que leurs compteurs avaient été trafiqués. « Cette voiture je l’ai achetée à 165 000 Km et réellement, elle en a 312 000 Je n’y croyais pas, je ne réalisais pas en fait. On ne s’y attend pas, ça nous tombe dessus ! ». Avec une centaine d’autres victimes, il espère obtenir justice au cours d’un procès qui devrait faire date.

La lutte contre les arnaques, Marc en a fait son métier : ce chasseur d’escrocs travaille pour l’une des rares entreprises françaises qui viennent en aide aux victimes de faux placements bancaires. « Il y a toujours des traces, des éléments de preuves qui vont se révéler extrêmement importants pour l’enquête ». Il aide Patricia qui a perdu 50 000 euros en croyant investir dans un troupeau de vaches laitières. Une enquête qui va le mener en Israël.

Pauline pensait avoir loué, par le biais du site Abritel, une maison de vacances sur l’île de Ré, mais une fois arrivée sur place, elle se rend compte qu’elle a été dupée. La maison existe bien, mais le propriétaire qui y vit lui certifie qu’il ne l’a jamais mise en location. « Là très honnêtement j’ai pleuré ... Je me suis dit pourquoi moi ? D’habitude je suis très vigilante... ». Elle ne va pas baisser les bras, et chercher à obtenir réparation auprès de la plateforme internet… Mais tout ne va pas se passer comme prévu.