"13h15 le samedi" : « Dans le pétrin... » ce 28 janvier 2023 sur France 2

Au sommaire de "13h15, le samedi" du 28 janvier 2023 présenté par Laurent Delahousse sur France 2, « Dans le pétrin... » un reportage signé Vincent Fichmann, Jean-Baptiste Jacquet, Guillaume Salasca et Mathilde Rougeron.

Alors que de nombreux boulangers se disent aujourd'hui asphyxiés par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, "13h15 le samedi" a rencontré trois d'entre eux, trois passionnés qui racontent leur parcours...

La baguette de pain, symbole à travers le monde de la gastronomie française, a été inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco en novembre 2022. Pourtant, cet emblème du patrimoine culturel national est victime de la crise, avec les envolées des prix matières premières et de l’énergie. Aujourd'hui, c'est toute une profession qui est fragilisée et s’interroge sur son avenir.

"13h15 le samedi" est allé à la rencontre de trois boulangers, pour raconter trois histoires de passionnés.

En Normandie, le magazine a retrouvé Léa et Alexandre, héros de son feuilleton dominical. A 25 ans tous les deux, ils ont déjà ouvert trois boulangeries, une chocolaterie et ont une trentaine d’employés. Face à la crise, ils font marcher leur imagination pour éviter le pire.

Pour Mégane et Anthony, l’aventure a débuté en 2017, quand le jeune boulanger convainc sa compagne de se lancer dans une aventure : il s'agit de reprendre la boulangerie dans laquelle, jeune apprenti, il a tout appris. Après quelques années fastes, ils sont aujourd’hui dans la tourmente et tentent de faire face.

En Bourgogne, Jérôme trace son sillon loin de la crise. Des farines anciennes, du pain cuit au feu de bois et un travail respectueux de la terre et des hommes qui y vivent. Du pain comme autrefois qui a trouvé son public et qui pourrait, pour certains, représenter l’avenir.