"Reportages dÃ©couverte" : Â« En piste Ã  lâ€™aÃ©roport de Nice Â», dimanche 29 janvier 2023 sur TF1 (vidÃ©o)

Dimanche 29 janvier 2023 à 14:45 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « En piste à l’aéroport de Nice » réalisé par Jérôme Levy.

C’est le deuxième aéroport d’Europe pour sa partie « aviation privée », le 3ème de France en fréquentation… Avec cette impression particulière d’atterrir sur la mer. Entre montagnes et Méditerranée, l’aéroport de Nice est aussi le seul situé aux portes d’un centre-ville en France. Pour la toute première fois, l’aéroport a ouvert ses portes à des caméras.

Dans le terminal d’aviation d’affaire, se croisent les avions privés des milliardaires, stars et chefs d’état. Sur les pistes, dans la tour de contrôle et dans le cœur du terminal, nous avons suivi ses coulisses mouvementées et vécu au rythme du rush de l’été, des intempéries de l’hiver et de l’effervescence du Festival de Cannes ! Embarquement immédiat pour une immersion exceptionnelle dans cet aéroport hors du commun.

Mélodie et Jean Paul sont mariés à la ville et aiguilleurs du ciel à la tour de contrôle. Perchés à 50 mètres d’altitude, aux commandes durant 8 à 10 heures par jour, leur métier nécessite une attention extrême. « On est toujours sur le qui-vive. Un grain de sable peut vite faire basculer l’image sur les écrans radars. Il faut être prêt à intervenir rapidement et efficacement pour gérer la situation. » Mais le calme légendaire des contrôleurs sera bientôt mis à l’épreuve par de fortes perturbations et évènements inhabituels « Le fait d’avoir interrompu totalement le trafic aérien pour laisser la place aux avions de la Patrouille de France va créer des embouteillages aériens énormes ».



Mark, lui, travaille dans le terminal d’affaire de l’aéroport : un monde à part où se côtoient passagers privilégiés et célébrités. Mark est une sorte de concierge de luxe des jets. Il se met en quatre pour répondre aux demandes des clients qui voyagent en avion privé « Mes clients prennent des jets comme nous, on pourrait prendre un scooter, c’est une autre dimension ! ». Il leur propose un service sur mesure et tout est minuté pour ne pas leur faire perdre de temps. « J’ai vu passer tout le monde à Nice : Bono, De niro, Brad Pitt, ACDC, Obama. Et avec tous je fais en sorte d’être le plus rapide et efficace possible ». Dans quelques jours, il va revoir s’occuper de l’accueil des joueurs de l’équipe de foot de Nice et rien ne va se passer comme prévu. Mark a de la concurrence car certains préfèrent l’hélicoptère à l’avion, ils font alors appel à Nadia.



Nadia c’est la chef d’escale d’une compagnie d’hélicoptère. Elle gère le transport des passagers vers Cannes, Saint-Tropez, Monaco (seulement 6 minutes de vol !) ou encore vers la Corse et l’Italie : « Pour certains, l’hélicoptère c’est comme un taxi. D’autres, mettent de l’argent de côté pour faire un vol exceptionnel et célébrer un évènement. Il y a toujours beaucoup d’émotion autour des hélicoptères. ». Nadia parle 5 langues couramment et les utilise au quotidien avec ses clients. Beaucoup d’entre eux utilisent ce moyen de transport par confort comme ceux qui l’empruntent pour rallier Nice aux pistes de Méribel en 1h de vol plutôt qu’en 6 heures de voiture. L’héliport de Nice ne connait pas la crise et pourtant Nadia est loin d’imaginer ce qui l’attend dans les prochains mois.



Fabien, lui, nous emmènera sentir le pouls du terminal. Il en est son « chef d’orchestre ». Au moindre incident, un bagage perdu, un passager bloqué par la police, ou encore une queue trop importante à l’embarquement, c’est lui qui intervient. Chaque micro-incident peut se transformer en une énorme pagaille s’il ne trouve pas la solution rapidement. Justement, Fabien va être confronté à un problème qui va créer des réactions en chaine au-delà des frontières ! « Un incident qui peut paraitre anodin à Nice peut engendrer des retards sur l’ensemble de l’Europe. Et là, ça va créer beaucoup de retards sur les aéroports d’Oslo, de Stockolm et d’autres encore où des avions sont bloqués pour l’instant avec les passagers à bord ! C’est un mauvais moment à passer ».



Enfin, il y a Isabelle, adjudante à la gendarmerie des transports aériens. Avec son équipe, elle intervient régulièrement en mer autour de l’aéroport pour éloigner et verbaliser les bateaux ou plongeurs qui s’approcheraient trop du site. « C’est le seul aéroport en métropole où nous surveillons la mer. Là par exemple, le kayakiste est dans la limite de la zone de restriction de navigation. Ça peut provoquer de gros troubles. C’est interdit, il est pile-poil dans l’alignement des pistes ! » L’une des autres spécificités locales de la gendarmerie est d’assurer la sécurité des visites officielles de personnalités. Qu’il s’agisse de chefs d’état ou de stars du show business, Isabelle et sa brigade ont la responsabilité de leur sécurité dans l’enceinte de l’aéroport.