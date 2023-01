"13h15, le dimanche" : La traque de Klaus Barbie 2ème partie, ce 29 janvier 2023 sur France 2 (vidéo)

À découvrir dans "13h15 le dimanche" présenté par Laurent Delahousse le 22 janvier 2023 sur France 2, les 2 derniers épisodes de « Klaus Barbie, larmes du crime », une série documentaire signée Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Gaël Prouveau.

Dimanche, Laurent Delahousse revient sur la traque d'un criminel de guerre allemand, officier de police SS sous le régime nazi : Klaus Barbie, surnommé le "Boucher de Lyon".

Cette série inédite nous plonge au cœur de l’une des pages les plus sombres de notre histoire, avec comme fil conducteur le récit de Monique, qui n'avait que 5 ans lors de son internement à Drancy avec sa famille.

Au cours de ce chapitre qu’elle garde encore en mémoire, elle a croisé le chemin d’un homme qui a longtemps hanté de nombreuses vies : Klaus Barbie, qui fut notamment chef de la Gestapo de Lyon pendant la Deuxième Guerre mondiale, responsable de la mort de 4 500 personnes et de la déportation de 7 000 autres. Le témoignage de Monique nous fait remonter dans le temps…

Épisodes 7 & 8

Arrêté en 1983 en Bolivie où il s’était réfugié pendant plus de trente ans puis extradé vers la France, le "boucher de Lyon" va devoir faire face à la justice. Il comparaît devant la cour d'assises du Rhône le 11 mai 1987 pour crimes contre l'humanité.

Pour la première fois en France, à la demande de Robert Badinter, garde des Sceaux, les audiences seront filmées. Seul l'avocat Jacques Vergès a accepté de le défendre, tandis que du côté de la partie civile, 39 avocats, dont Serge Klarsfeld, vont plaider. Au troisième jour du procès, quand commencent les dépositions de ses victimes, coup de théâtre : Klaus Barbie annonce son intention de ne plus comparaître aux audiences... Il n’y reviendra que pour assister à sa condamnation.

Le 4 juillet 1987, au terme de neuf semaines de procès où Jacques Vergès, seul, assure sa défense, la cour d'assises reconnaît Klaus Barbie coupable de dix-sept crimes contre l'humanité, dont "la déportation de centaines de Juifs de France et notamment l'arrestation, le 6 avril 1944, de 44 enfants juifs et de 7 adultes à la maison d'enfants d'Izieu et leur déportation à Auschwitz". Il est condamné à la prison à perpétuité.

Le 25 septembre 1991, à 77 ans, il meurt à la prison Saint-Joseph de Lyon des suites d'un cancer.