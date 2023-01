"20h30 le dimanche" du 29 janvier 2023 : Les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Ce dimanche 29 janvier 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 29 janvier 2023, Laurent Delahousse reçoit :

L'invitée > Marion Cotillard à l’occasion de la sortie, le 1er février 2023, du film événement « Astérix et Obélix, l'empire du Milieu », réalisé par Guillaume Canet, dans lequel elle interprète Cléopâtre.

Rencontre > avec quelques-uns de ses partenaires dans cette superproduction dont le budget est estimé 65 millions d'euros : Jonathan Cohen (Graindemaïs), José Garcia (Biopix) et Philippe Katerine (Assurancetourix). Ce nouvel opus des aventures d'Astérix n'est pas inspiré par les bandes dessinées d'Uderzo et Goscinny, mais a été imaginé par Guillaume Canet, accompagné par Philippe Mechelen et Julien Hervé, deux des auteurs du film Les Tuche.