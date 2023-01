"Télématin" lundi 30 janvier 2023 : les invités de Julia Vignali & Thomas Sotto sur France 2

Julia Vignali et Thomas Sotto vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 30 janvier 2023 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 30 janvier 2023 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Jean-Daniel Lévy, directeur délégué Harris Interactive.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

08:15 Julia Vignali recevra Catherine et Thierry Maillard, boulangers.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront le romancier Maxime Chattam.