"20h30 le dimanche" du 19 février 2023 : Les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Ce dimanche 19 février 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 19 février 2023, Laurent Delahousse reçoit :

Le grand entretien > Hugh Jackman. L'acteur américain sera à l'affiche de The Son, la dernière production du réalisateur français oscarisé Florian Zeller. Le film doit sortir en salles le 1er mars 2023

Également sur le platau > Florian Zeller. Retour sur son ascension fulgurante : ses pièces sont jouées dans plus de cinquante pays, et depuis vingt ans à Broadway. Son premier film The Father, adapté de sa pièce de théâtre Le Père, a remporté deux Oscars en 2021.

Le live de 20h30 > La Zarra, qui représentera la France à l'Eurovision 2023, interprète en exclusivité le titre Evidemment sur le plateau. Ce morceau défendra la France lors de la 67ème édition du concours à Liverpool le 13 mai 2023.